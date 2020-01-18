【新界東北】村民憂未上樓鬼屋已打樁：真係驚冧樓

上水烏鴉落陽的17幢「鬼屋」丟空13年，近月終於展開清拆工程。機器錘入洋房中，澎澎聲震耳欲聾。「依家拆樓，只係噪音問題，但如果再打樁，真係承受唔到。」莊先生與年屆八旬的母親居於石湖新村，與地盤僅數十步之遙。 因應新界東北發展，莊先生的家園位於餘下工程範圍，預料數年後才會收地，但他擔心在新發展下，「鬼屋」會在他們遷出前，已改建成高樓住宅，「當年（鬼屋）起屋時，打一下（樁），（房屋）就震一下，如果拆左後再起高啲，有機會會冧。」 新世界回覆查詢時說，目前地皮並無具體發展計劃，又稱得悉村民就噪音、沙石等問題有關注後，已縮減每日工程時間，於早上9時才動工，並提前完工。

「鬼屋」沒有任何裝修，只得灰白的外牆。（資料圖片／黃永俊攝）

不租不賣13年配上石泥灰牆，17幢洋房排列在一起，毫無生氣。不過，「鬼屋」的前身，卻是一片繁榮。

莊先生自小在村內長大，早在70年代起，昔日鬼屋地皮上住滿了300多戶，還有紙鷂廠、牙籤廠玩具廠，但後來地皮被收購。隨年月過去，家園就變成被鐵絲網包圍的「鬼屋」。

當時有人賣車仔麵，我哋啲窮人幫襯，2至3蚊就有交易，我哋自己帶菜去放入車仔麵，買個麵就1、2蚊。計返當時物價，2蚊就買到一枝樽裝可樂。 莊先生

+ 3 + 2

莊先生自小在村內長大，見證「鬼屋」的變遷。（歐家樂攝） 當年建「鬼屋」 平房破裂、村內水浸 「鬼屋」平日閒人勿進，但招惹了不少賊人到訪，再溜到村民家中偷盜。莊先生曾發現家中玻璃窗被打碎，財物不翼而飛，亦曾發現有利刀插在家中。 失去錢財小事，但村民最怕磚瓦不保。莊先生屋內留下了兩道裂縫，都是當年新世界建「鬼屋」時打樁留下的，受工程影響，村內更曾水浸。 石湖新村鄰近「鬼屋」，當年「鬼屋」的打樁工程，村內不少樓房被震裂，更有房子出現結構性問題，「打一下（樁），（房屋）就震一下。」

莊先生的房子與「鬼屋」極接近。雖然行人路有保護設施，但有村民質疑，石屎或會擊中莊先生的房子。（歐嘉樂攝）

自清拆工程開展，石屎碎片散落在石湖新村周邊。（歐嘉樂攝） 村民險被石屎擊中 「鬼屋」最終在2006建成，但丟空多年，現時又要拆卸。石湖新村街坊組代表林先生說，機器早上便開動，惟村民仍未搬走，「最近居民的鬼屋只得10多呎。」 他說，早在拆卸工程初期，地盤未有設置防護措施，拆樓時石屎亂飛，更試過彈出地盤外，有村民險被打中，「有啲好似雞蛋咁大，有啲似銀仔咁大。」直至投訴後，地盤才封上圍板，並為旁邊的行人路蓋頂，惟他擔心，石屎仍有機會擊中屋頂。

莊先生的母親已年屆八旬，他只想母親「住得幾耐得幾耐」，但現時卻要飽受工程之苦。（歐嘉樂攝）

村民未遷走已動工

石湖新村大部份地方屬餘下工程範圍，料2023年或以後才需遷出。不過，政府擬在附近建路，雖然村民可申請提早上樓，但林先生說，工程遠離東段村民，他們以為影響不大，故未有提早遷走，怎料在旁的「鬼屋」工程卻突然動工。

莊先生說，母親已年屆八旬，加上行動不便，他只想母親「住得幾耐得幾耐」，事前未料附近的政府工程尚未開展，新世界已率先「郁手」。

莊先生的平房如今已40多年歷史，他最擔心是「鬼屋」拆掉後，新世界緊接就重新打樁建屋，規模隨時比現時更大，由矮樓變高樓，樁柱隨時更深，「再咁搞落去，有機會冧。」

恒基已完成粉嶺馬適路地盤的「原址換地」手續，但政府尚未收地，恒地工程已率先上馬建屋，未來石湖新村或面對同樣命運。（資料圖片／盧翊銘攝）

新世界：已縮減每日工程時間

新世界回覆查詢時說，目前並無具體發展計劃。在正式施工前，承建商一直有透過當區區議員與附近村民溝通，而在清拆工程期間，得悉村民就噪音、沙石等問題有關注後，已縮減每日工程時間，於早上9時才動工，並提前至下午5時完工，同時加強在地盤灑水，以減少對附近村民的影響。

新世界又說，因應農曆新年將至，清拆工程將於本月23日暫停。