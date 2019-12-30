【新界東北】古洞北村民聯盟發公開信：你聽到村民的控訴嗎？

古洞北村民聯盟日前發表公開信，批評現時約有6成受前期工程影響的村民未獲安置，發展區內更有至少過千隻動物受影響。聲明又指，政府仍然拒絕「耕住合一」，可供復耕的地點不單偏遠，古洞更至少有3戶農夫不獲通知及諮詢。 聯盟強調，即使自以為「高牆」的政府，認為村民發聲僅「以卵擊石」，他們也會繼續這樣做，又指香港人對自由民由、人權法治、公平公義的渴求，不會因為政府打壓、社會不公而怯懦。

古洞北村民聯盟發公開信，批評收地在即，但政府仍未能安置區內的村民、農夫及動物。（資料圖片）

政府曾表示，截止今年10月底，約220戶獲房委會及房協編配安置單位。不過，聯盟說，新發展區前期受影響的村民約500多戶，即至今仍有近6成村民未獲安置，更有村民需在3月後遷出，隨時流離失所。

同時，政府早前亦曾公佈，稱有約140戶不符合安置資格，聯盟批評，政府因自己解決房屋問題不力，犧牲了古洞北及粉嶺北的村民。

過千隻動物受影響

政府早前表明，新發展區內領有牌照的狗隻約有300隻，但聯盟批評，貓隻無須植入晶片，批評政府公佈有關數字猶如「混淆視聽」。根據「東北反逼遷動物戰隊」的統計，新發展區內約有4,000隻社區動物，即發展區內至少過千隻動物受發展影響需要安置。

政府早前透露，為接收受新發展區影響的動物，現時已有一個動物領養中心獲批資助，並爭取在明年上半年投入服務，8月亦曾邀請動物團體到區內接收動物，但聯盟說，動物團體大多以「年紀大、唐狗無人收養」為由，拒絕接收區內動物。而政府至今無有公佈中心的地點、入住準則等重要資訊，擔心中心若趕不及動工時間，將發生「社區動物大災難」。

至少三戶農夫不獲諮詢

聯盟又指，至今政府仍然拒絕「耕住合一」，農夫被安置在北區公屋，但政府的復耕農田位置偏遠，並非真心希望復耕的農夫可以接受。而政府的特殊農地復耕方案倉卒提出，並無全面諮詢所有受影響農夫，古洞更有3戶受前期發展影響的農夫不獲通知。

他們說，現時新界東北前期受影響農夫，有超過7成反對政策，但政府仍然拒絕理會。聯盟要求，政府在立法會召開公聽會，並就特殊農地復耕方案重新諮詢。