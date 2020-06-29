五旬夫婦自行於特賣場買菇　煮食後5小時嘔吐、腹瀉疑食物中毒

再有人疑因誤食毒菇後引致食物中毒！衞生防護中心今日（29日）表示，一名53歲男子及一名56歲女子昨日（28日）在家烹煮購自深水埗一所店鋪的菇類，進食後約五小時出現嘔吐、腹瀉、出冷汗和腹痛等徵狀。二人今日到仁濟醫院急症室求醫，並入院接受進一步治療，目前情況穩定。

根據資料，一名53歲男子及一名56歲女子為夫妻關係，二人皆為香港人，昨日在位於深水埗長沙灣道229號的特賣場，購入包裝名為「好棧精選牛肝菌」的菇類，並與忌廉湯、吞拿魚一同烹煮，約五小時後出現嘔吐、腹瀉、出冷汗和腹痛等徵狀。二人已入院接受進一步治療，目前情況穩定。衞生防護中心調查仍在繼續，亦已通知食環署有關事故。

有港人疑因吃毒菇後引致食物中毒。（資料圖片）

衞生防護中心發言人表示，進食菇類引致的食物中毒一般為急性，病徵通常包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐和腹痛等腸道徵狀。因應不同的菇種，病人亦可能出現如大量流汗、幻覺、昏迷或其他神經系統病徵和肝衰竭，嚴重者更可能引致死亡。

發言人提醒，市民應向信譽良好可靠的供應商購買菇類，不要購買懷疑混雜了不明品種的菇類，亦切勿採摘野生菇類進食，因為市民難於辨別該些菇類是否適宜食用。以可供食用的菇類品種混雜不可食用／帶毒性的菇類品種並不會稀釋毒性，在大部分個案中，烹煮亦不會破壞其毒性。