57歲女子富亨邨摘野菇進食後疑中毒　嘔吐、腹瀉入院

衞生署衞生防護中心今日（29日）公布一宗懷疑進食野生菇類後引致食物中毒的個案。一名57歲女子昨日於大埔富亨邨附近採摘野生菇類，今日在家中進食約兩小時後，出現腹痛、噁心、嘔吐和腹瀉等徵狀。病人到大埔那打素醫院急症室求診，目前情況穩定。 衞生防護中心發言人表示，進食菇類引致的食物中毒一般為急性，病徵包括短時間內出現噁心、嘔吐和腹痛等腸道徵狀。因應不同的菇種，病人亦可能出現如大量流汗、幻覺、昏迷或其他神經系統病徵和肝衰竭。中心呼籲市民切勿在公園或郊野採摘野生菇類進食。

一名57歲女子昨日於大埔富亨邨附近採摘野生菇類，今日在家中進食約兩小時後，出現腹痛、噁心、嘔吐和腹瀉等徵狀。（資料圖片／蔡正邦攝）

衞生署衞生防護中心表示，正調查一宗懷疑進食野生菇類後引致食物中毒的個案，涉及一名57歲女病人。她今日在家中進食菇類約兩小時後，出現腹痛、噁心、嘔吐和腹瀉等徵狀。病人同日到雅麗氏何妙齡那打素醫院急症室求診，並入院接受進一步治療，目前情況穩定。初步調查顯示，病人進食的野生菇類於昨日在大埔富亨邨附近採摘。衞生防護中心調查仍在繼續。

衞生防護中心發言人表示，進食菇類引致的食物中毒一般為急性。病徵通常包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐和腹痛等腸道徵狀。病人亦可能出現如大量流汗、幻覺、昏迷或其他神經系統病徵和肝衰竭，嚴重者更可能引致死亡。發言人又說，市民應向信譽良好可靠的供應商購買菇類，不要購買懷疑混雜了不明品種的菇類，亦切勿採摘野生菇類進食，因為市民難於辨別該些菇類是否適宜食用。發言人強調，以可供食用的菇類品種混雜不可食用或帶毒性的菇類品種並不會稀釋毒性，在大部分個案中，烹煮亦不會破壞其毒性。如懷疑因進食菇類引致食物中毒，應立即求醫。如有剩餘菇菌，應帶同前往求醫，以供辨識種類。