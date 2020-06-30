屢有旅客滯留禁區　機管局警告：明起違規航空公司會被停轉機

本港恢復部份轉機服務後，接二連三有被拒轉機的旅客滯留香港機場禁區大堂。機場管理局昨日（29日）表示，有六人滯留機場，當中有內地老婦睡在機場18日；另有10名杜拜抵港旅客滯留機場五日後，早前獲安排入住鯉魚門公園度假村檢疫中心。 機場管理局今日（30日）表示，由明天（7月1日）起，如有任何航空公司將不被目的地當局接受入境的轉機旅客帶到香港國際機場，後續相同航班編號的所有乘客下機前，將必須接受護照及登機證檢查。若航空公司嚴重違規，該航班可面臨被暫停香港轉機服務，該航空公司並須承擔所有相關費用。

航空公司須負責將有關旅客即時帶返出發地

機管局表示，為避免再有旅客因航空公司轉機安排失誤而滯留香港國際機場，機管局已向相關政府部門，包括民航處、衞生署、入境處等，提出加強管理有關航班、轉機旅客出入境，以及檢疫等事宜。

由明天（7月1日）開始，如有任何航空公司將不被目的地當局接受入境的轉機旅客帶到香港國際機場，該後續相同航班編號的到港航班所有乘客下機前，將必須接受護照及登機證檢查。若航空公司嚴重違規，該航班可面臨被暫停香港轉機服務，該航空公司並須承擔所有相關費用。同時，航空公司必須負責將未持有有效的登機證轉機的旅客即時帶返出發地。

機場管理局昨日（29日）表示，有六人滯留機場。（資料圖片）

機管局已設立隔離區域

‪機管局日前表示，‬對於滯留機場旅客，已設立隔離區域避免他們與其他旅客及員工接觸，航空公司須負責運送食物予滯留旅客，及迅速安排旅客返回出發地。機管局與港口衛生署亦已設立機制，為滯留旅客進行檢疫。

而衞生署表示，衞生防護中心會安排這些旅客採集深喉唾液樣本作新冠肺炎病毒測試，至今6人的結果呈陰性。至於在鯉魚門度假村檢疫中心接受檢疫的10名杜拜來港滯留旅客，檢疫期至7月4日完結。