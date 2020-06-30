新冠肺炎｜6月入境旅客按月升一成　總數不足1萬　內地客佔71%

新型冠狀病毒肺炎疫情全球爆發，本港3月中起實施多項入境管制，除了從外地返港居民須強制檢疫14日等，也全面禁止非本地居民入境，訪客人數劇至近乎零。入境處數字顯示，截至昨日（29日），6月入境旅客為7,302人次，較上月回升近10%。當中內地旅客佔約71%，而最多旅客經深圳灣口岸入境。 另外，6月即將過去，2020年亦已走過一半。今年上半年在新型肺炎疫情下，本港入境旅客人次比去年上半年大跌近90%，有約350萬人次，主要是集中在首兩個月。

▼政府放寬限聚令 6月19日起新規定▼

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最多旅客經深圳灣口岸入境

在今年6月1日至29日期間，共約有7,302人次旅客入境本港，當中內地旅客人次為5,211，佔約71%。而最多旅客入境的為6月7日，共有447人次；翌日6月8日亦有446人次旅客入境。對比起5月的約6,697人次，本月旅客入境數字增加約10%。

在入境口岸方面，最多旅客經深圳灣口岸入境，約有5,308人次，佔整體旅客的約72%；其次為香港國際機場，約有5,308人次；而港珠澳大橋則最少入境旅客，僅351人次。

截至6月29日，最多旅客經深圳灣口岸入境，約有5,308人次。（資料圖片／梁鵬威攝）

上半年整體旅客跌90%

6月即將過去，總結2020上半年，本港入境旅客人次約為350萬，較去年同期大跌89.9%，當中近268萬人次為內地旅客，佔整體旅客人次約76%，但比去年同期則大跌90%。