應科院總監涉向妻子及朋友公司批54萬訂單　公職人員行為失當罪成

香港應用科技研究院有限公司總監劉文建在處理總值約54萬元的採購訂單時，涉及由他控制或與他有關聯的供應商而沒有申報利益衝突，早前被廉政公署起訴。被告今日被裁定公職人員行為失當罪名成立，暫時還押懲教署看管，案件押後至本月17日判刑。

被告劉文建被控公職人員行為失當罪名。（林樂兒攝）

被告負責統籌政府三個研發項目 涉950萬元

被告劉文建今年50歲，為應科院研發總監，在沙田裁判法院被裁定一項公職人員行為失當罪名成立。控方今日由高級檢控官梁寶琦代表出庭，並由廉署人員甘俐麗協助。裁判官李志豪將案件押後至7月17日判刑，以待被告的背景及社會服務令報告。被告暫時還押懲教署看管。

案情透露，被告於案發時任職應科院的研發總監。應科院是一所公共機構，旨在透過推行由政府撥款資助的研發項目，提升香港科技產業的競爭力。被告為三個獲政府撥款約950萬元的研發項目擔任項目統籌人。他有權建議使用項目資金進行採購及委任供應商，並有權批核與該等項目相關的購貨訂單。

根據應科院的《行為守則》，被告應避免其個人與應科院之間的利益衝突情況，並在利益衝突出現時向應科院作出披露。他又須在參與採購時申報是否涉及利益衝突。

廉政公署落案起訴香港應用科技研究院有限公司總監劉文建。（資料圖片）

被告指示下屬 向妻子及好友公司索取報價

被告約於2016年6月指示一名下屬，向始動科技有限公司及博文教育（亞洲）有限公司索取報價，以採購電腦產品。該兩間公司其後在六項電腦產品的採購中獲提名為被推薦的供應商。被告在該六項採購中均申報自己與該等被推薦的供應商沒有利益衝突。 由於始動或博文亞洲的報價最低，始動及博文亞洲分別獲批四張及兩張購貨訂單，總值約47萬元。

案情透露，始動其實於1999年由被告創立。2016年3月至2017年10月期間，始動由Golden Commence Limited 與被告妻子共同持有。被告的妻子是始動的唯一董事，亦是Golden Commence的唯一董事兼股東。Golden Commence亦持有博文亞洲的控股公司大約百分之十的股份，而被告的一名好友及該好友的妻子則是博文亞洲的董事。

被告於2017年10月，在批核另一項向始動發出總值逾73000元電腦產品購貨訂單的申請時，申報自己與始動沒有利益衝突。應科院知悉被告妻子與始動的關係後，停止該項採購。

瞞報利益衝突 廉署接獲應科院轉介貪污投訴

廉署早前接獲應科院轉介的貪污投訴，調查後揭發罪行。廉署調查發現始動及Golden Commence其實由被告控制，而始動及Golden Commence提交的報價實際上均由被告擬備。應科院在廉署調查案件期間提供全面協助。