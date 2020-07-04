孔聖堂中學｜候任校長被質疑經驗不足後不簽約　校方將重新招聘

直資學校孔聖堂中學早前被揭涉及違規借課室予同一辦學團體私校晉德學校，被教育局要求糾正；而該校原定今年9月上任的候任校長楊少榮，亦被質疑學校高級行政經驗不足。 辦學團體孔聖堂、晉德教育基金、孔聖堂中學及晉德學校周六凌晨發聲明，透露在《香港01》向孔中查詢楊少榮的資歷後，楊向校方表示無意簽約。由於孔中現任校長楊永漢任期只到本學年，故校方將重啟招聘程序，另覓繼任校長。

《香港01》本周四（2日）上午向孔聖堂中學，就候任校長楊少榮的資歷，以及遴選過程查詢，有關報道在昨日（3日）刊出後，辦學團體孔聖堂、晉德教育基金、孔聖堂中學及晉德學校在今日（4日）凌晨，透過律師向傳媒發出一份公開聯合聲明。

聲明中重申孔中校董會嚴格按照教育局規定招聘校長，強調楊少榮資歷合乎規定，亦是今屆校長班學員，又稱查閱相關書面證據後，認為楊與孔中或其他機構存利益衝突的指控不實。

孔中稱對楊少榮不簽約「極度惋惜」

該聲明亦透露，在教育局正處理楊少榮被提名為孔中下任校長期間，楊少榮前日（2日）下午已向孔中表明決定不簽約，「前天下午楊先生決定不與孔中簽訂校長的僱傭合同」。

孔中對事件感「極度惋惜」，由於現任校長楊永漢仍按原有計劃在今年8月31日榮休，故孔中「得悉楊先生無意擔任孔中校長後，已馬上啟動應變程序」，希望盡快聘到「合資格及對教學充滿熱誠的教育家」繼任校長。

晉德學校6月23日在facebook專頁發佈的帖文，附圖感謝幼稚園代表在6月18日前往參觀，相片中左一為晉德學校校長Jane Lancaster-Adlam。在《香港01》就相片向孔中查詢及傳媒報道後，至7月3日早上，晉德專頁已刪去此相片。而7月4日，辦學團體孔聖堂、晉德教育基金、孔聖堂中學及晉德學校發出的公開聲明稱，晉德小學在今年2月已遷出課室，其他屬逐次計算收費的「間中借用」。（「Chinese Academy Hong Kong 晉德學校」facebook截圖）

借用辦公室予晉德過長 2月已終止安排

至於被質疑免費借用206及207室予晉德是不合規一事，聲明稱206及207室皆以「暫借形式供晉小作臨時辦公室使用」，後來借用時間長，已按教育局建議收租，並至今年2月終止有關安排。而晉德Facebook6月23日帖文顯示晉德校長仍佔用其中一間聲稱已交還的課室方面，聲明稱晉德小學至已在2月遷出課室，其他屬逐次計算收費的「間中借用」。

一直跟進事件的教育界立法會議員葉建源，昨日正式去信教育局局長楊潤雄，批評直資學校雖在資源調配及聘用人手上可享較大彈性，但應符合《教育條例》及《教育規例》等相關法例要求，要求教育局查核孔中借課室借予晉德的實際年期、具體租金收入及去向；並跟進原有候任校長的遴選過程是否合適及公平等，以確保學校管理及帳目合法合規。