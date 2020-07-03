孔聖堂中學│辦團董事獲聘為校長　資格成疑　與4遴選委員曾共事

直資孔聖堂中學今年初招聘新校長，規定需具5年以上學校高級行政經驗。不過獲聘的浸大教學顧問楊少榮只做過文憑教師，不符條件。 孔中的校長遴選委員會，由校監及另外3名校董及辦學團體代表組成。《香港01》發現，楊少榮在招聘過程中，一直身兼辦團董事，而他亦曾參與校董會會議，因此招聘前與該4名遴選委員均曾共事。 有退休校長指，文憑教師工作不屬高級行政，而遴選委員若認識求職者，應於面試前向教育局申報，邀請局方派員加入面試以保公正。他認為局方應嚴謹審視招聘過程。 孔中現任校長楊永漢昨於該校Facebook專頁稱，招聘過程合規，又力撐楊少榮表現卓越，「是我們極度需要的教育有心人」。教育局並未回應有遴選委員涉利益衝突等問題。

直資孔聖堂中學今年1月9日在《星島日報》刊登廣告，公開招聘校長，其中一個條件為需具至少5年學校高級行政經驗（紅框示）。（陳信熙攝）

求職需具學校高級行政經驗 未做過主任、副校者獲聘

孔聖堂中學今年1月9日，在報章公開招聘校長（見上圖），其中一個條件為「具相關至少五年以上學校高級行政工作經驗或訓練」。以一般津貼學校為例，負責行政工作的副校長、主任需為高級學位教師（SGM），除了教學經驗，亦需要接受學校行政及管理的訓練。

不過翻查楊少榮於浸大網頁的履歷，他於80至90年代只當過8年中小學文憑教師（CM），其後任教大專院校，並於2011年起出任浸大附屬學校王錦輝中小學的校董及教學顧問。換言之，他未曾擔任學位教師（GM）及高級學位教師（SGM），因此並無中小學高級行政經驗。

孔聖堂中學候任校長楊少榮（右上）2011年起出任浸大附屬學校王錦輝中小學的校董及教學顧問，不過其公開履歷顯示他不曾出任學位教師（GM）及高級學位教師（SGM），不符孔中公布的招聘條件。（浸大附屬王錦輝中小學刊物截圖）

招聘3個月前出任辦團董事 校董會通過提名當日請辭

《香港01》取得孔中法團校董會章程，定明校長遴選委員會由四名成員組成，包括一名辦學團體（即孔聖堂）的代表，以及包括校監在內的另外三名校董會成員。孔中的校長招聘於今年1月至3月進行，記者發現，「空降」應徵的楊少榮此前與該四名遴選委員會成員均曾共事。

據悉早於去年中，孔中校董會曾委託三名浸大人士檢討校政，楊少榮正是其中一人。孔中現職老師透露，楊當時親臨孔中工作，得以查閱學校文件，亦曾與部分教職員會面，而他亦獲邀出席校董會會議，因此與全體校董會成員均認識，曾就校政交流。

此外，楊少榮去年10月起獲委任為孔聖堂董事。根據現任校長楊永漢3月9日發予全體教職員的電郵，校董會於3月5日一致通過接納楊少榮為繼任校長；公司註冊處資料顯示，楊少榮於獲校董會確認提名他接任校長的同日，才辭任孔聖堂的堂董。

孔聖堂中學的法團校董會章程定明，校長遴選委員會由四名成員組成，包括一名辦學團體（即孔聖堂）的代表，以及包括校監在內的另外三名校董會成員。《香港01》比對資料發現，由於楊少榮身兼堂董，又曾參加校董會會議，按章程所定資格的4名遴選委員，於招聘前均必然認識他，並曾共事。（孔中法董校董會章程）

4名遴選委員均曾與楊少榮共事 遴選過程涉利益衝突

教育局發出的《甄選及聘任校長》指引，說明校董會須委任遴選委員會負責甄選工作，當中註明「不要邀請那些在是次遴選工作中可能涉及利益衝突的人士為遴選委員會成員」，而校長的任命須經校董會提名、教育局常秘批准；學校並需向局方提交甄選工作的報告。

不過，由孔中1月9日刊登招聘廣告、2月底與合適求職者會面，以及校董會3月5日討論並通過其聘任，楊少榮在整個過程中一直身兼辦學團體董事，而4名遴選委員會成員因均曾與他共事，處理甄選過程中涉利益衝突。

孔聖堂中學現任校長楊永漢今年3月9日向全體教職員發電郵，公布校董會於3月5日通過提名楊少榮接任校長。公司註冊處文件顯示，楊少榮於3月5日辭任堂董。（校內電郵）

梁紀昌：提名資歷不足者應受質疑 需審視招聘過程

曾任教育署督學及學校發展主任的鮮魚行學校前校長梁紀昌指，文憑教師無高級行政經驗，「就算係教學顧問都無實際行政經驗」，雖然直資學校人事規定較津校寬鬆，「但為何合資歷的大有人在，你反而提名資歷不足的人？教育局理應質疑，學校必須有充份理據」。

他又質疑，在全部遴選委員均認識其中一名應徵者的情況下，校董會為何未找校外獨立人士加入，以提高透明度，「即便如此，遴選委員都應該在面試前向教育局申報，由局方派出代表參與面試，以保公正」，他認為局方有需要嚴謹審視是次招聘過程，確保遴選公平。

梁紀昌認為，學校需具充份理據才可提名不合資歷的人出任校長，而教育局理應提出質疑。他又指，遴選過程應邀請校外獨立人士加入，如遴選委員有潛在利益衝突必須申報，如所有委員均認識其中一名求職者，更應於面試前向教育局報告。（資料圖片／黃寶瑩攝）

遴選4個月前完成 教育局無回應利益申報及遴選公平與否

孔中校董會於今年3月5日通過校長人選提名，至今近4個月。《香港01》日前向教育局查詢在孔中的4名遴選委員曾與楊少榮共事下，他們有否申報利益衝突、會否對其他求職者不公平等問題，教育局僅稱已收到孔中新校長聘任的申請，正在處理中，又重申聘任校長時必須秉持公開、公平和公正的原則，而其餘問題一概無回答。

孔中現任校長Fb發文稱招聘合規

《香港01》同時向孔聖堂中學查詢，除校監郭少棠外其餘三名遴選委員的身份、他們有否向教育局申報曾與楊少榮共事，以及在資歷不足下仍提及楊的原因等。孔中截稿前未有回覆，不過校長楊永漢昨於孔中Facebook專頁發文回應。

他稱，招聘校長「經所有合法規定程序」，又力撐楊少榮在學校管理、課程發展及社會服務都有卓越的表現，「是我們極度需要的教育有心人」，又稱對方「具有碩士學位，亦是校長班成員，將獲校長認證證書」。

孔聖堂中學現任校長楊永漢周四晚（2日）在學校Facebook專頁發文，稱招聘校長程序合規，又力撐楊少榮是合適人選。不過對於《香港01》的查詢問題，孔中於截稿前並無回應。（孔聖堂中學Facebook專頁截圖）

楊少榮被揭用孔中資源助私人公司發口罩 教局叫停

不過，仍未正式上任的楊少榮早前被傳媒揭發，在孔中停車場囤積由一間私人公司發售的口罩，而楊少榮任董事的公司是該私人公司的生意夥伴，報道又指有學校職員被要求負責搬運及發貨等非校務工作。

報道續指，現任校長楊永漢承認批准楊少榮在校派發口罩，稱工作不會對學校日常運作有影響，亦無涉及任何利益。教育局指知悉事件後立即要求學校解釋事件並提交報告，強調不應要求教職員執行任何與學校無直接關係的工作。

直資孔聖堂中學最近先後被揭借出課室予同系私校而無收租，違反教育局規定、候任校長挪用學校資源助私人公司儲存及派口罩，現在招聘校長過程中，遴選委員亦涉利益衝突。（資料圖片／盧翊銘攝）

孔聖堂中學遴選新校長時序

2019年中

校董會委託三名浸大人士，以校外專家身份全面評估教學與行政，向校方作出建議，楊少榮是其中一員，他曾到學校查閱文件，並與部分教職員會面。

2019年10月9日

楊少榮成為辦學團體香港孔聖堂的董事，同時參與校董會會議。

2020年1月9日

孔中在報章刊登廣告，公開招聘校長。

2020年2月10日

應徵校長的申請截止。

2020年2月底

校方約見合適的求職者。

2020年3月5日

校董會通過提名楊少榮接任校長；楊同日辭任香港孔聖堂堂董。

2020年3月9日

現任校長楊永漢向全體教職員發電郵，公布校董會通過提名楊少榮接任，並指對方5月1日起會以學校發展顧問身份接手校政。

2020年3月底

楊少榮以候任校長身份到校，分批與部分教職員見面。

資料來源：孔中招聘廣告、校內電郵、公司註冊處文件及知情人士