孔聖堂中學│多名老師指證違規借課室未收回　教育局：密切留意

《香港01》今年5月揭發銅鑼灣直資學校孔聖堂中學，私自借出兩課室予同一辦學團體旗下的私校晉德學校，並違規欠收多達數以百萬計租金。教育局及孔中當時表示，涉事課室已收回中學使用。 惟數名孔中教師透露，報道刊登逾一個月後，有關課室仍由晉德使用；而晉德Facebook上周二（6月23日）帖文，顯示校長仍佔用其中一間聲稱已交還的課室，情況與教育局及孔中聲稱不符。有教師憂慮事件影響校譽、收生，而教職員團隊合約未簽訂，或影響下學年教學安排，促教育局盡快跟進及檢視帳目。 據了解，教育局早於2019年接到投訴，並數次到校跟進，至今年2月學校糾正，未料5月再被揭問題持續，至6月底仍未改善。教育局及校方回覆皆稱，兩課室現已上鎖。但消息人士透露，由於學校被要求更正後疑兩度「重犯」，故局方正「高度關注」事件，將作適當跟進。

晉德學校6月23日在facebook專頁發佈的帖文，附圖感謝幼稚園代表在6月18日前往參觀，相片中左一為晉德學校校長Jane Lancaster-Adlam。在《香港01》就相片向孔中查詢及傳媒報道後，晉德的專頁今早已刪去此相片。（「Chinese Academy Hong Kong 晉德學校」facebook截圖）

晉德fb公開貼出相片 自揭6月中仍佔用孔中課室

據知，《香港01》5月揭發事件後，一班孔中教職員曾實名聯署去信教協求助，批評校方未有按承諾調整老師薪酬，以及公開聲明沒如實向公眾交代，孔中借予晉德用作校長室及校務處的206及207室，實際未交還孔中。

至6月中下旬，有五名任職孔中的老師透露，涉事兩課室仍由晉德佔用；而晉德學校6月23日在facebook專頁發佈的帖文，附圖感謝幼稚園代表在6月18日前往參觀。《香港01》從兩個消息確認，相片中場地是孔中聲稱已收回的206室，與孔聖堂早前聲明稱「有關地方亦已交回中學運用」不符，有欺騙教育局之嫌。

不過，在《香港01》就相片向孔中查詢及傳媒作相關報道後，晉德的專頁今早（3日）已刪去上述相片。

孔中校長稱課室門已上鎖 未回應為何有相片顯示晉德仍佔用

孔聖堂中學現任校長楊永漢本周三（1日）回覆《香港01》查詢時稱，再三檢視206及207室，強調「中學已收回自用，玻璃門已上鎖」，他又引述校務處同事所聞，指數月沒任何同事使用有關兩房，與教職員說法不一。

《香港01》昨早（2日）再經電郵追問，為何晉德校長於課室上鎖的情況下，仍可使用該課室與校外人士會面。孔中至截稿前未再回覆，不過楊永漢昨晚在學校facebook專頁發文，重申2017年經政府批准撥出五個課室供晉德使用，又稱另外兩個課室，是「按教育局指引租出」並收回租金。

楊的說法與教育局早前回覆《香港01》有出入，當時局方稱，是在局方嚴正提醒須按指引行事下，孔中才作出修正，而晉德今年2月才向孔中歸還課室及補交租金。

《香港01》5月揭發事件後，數名孔中教師實名聯署去信教協求助，促教育局盡監管責任，檢視孔中帳目，並跟進學校情況。（李澤彤攝）

老師批教育局「闊佬懶理」 消息指局方將「高度關注」該校

孔中老師阿偉（化名）批評，傳媒5月揭發學校違規借課室予私校，教育局卻未有再到校跟進：「好似闊佬懶理，無任何跟進。」他認為，「搞學校係搞教育，而唔係搞生意」，直資學校應受教育局監管，促局方檢視學校帳目：「去睇返辦學團體同私營企業之間有無帳目唔清嘅地方，或者有無應收未收嘅帳項。」

教育局回覆表示，據知學校已按教育局要求收回房間並上鎖，以及向晉德學校收回有關費用，局方會繼續密切留意該校運作情況。據了解，教育局早在2019年接到投訴，並多次到校跟進，至今年2月校方糾正，疫情下局方未有再到校，由於校方涉嫌「重覆犯錯」、多次私下再借出房間，未來局方將「高度關注」該校，或有進一步跟進行動。

孔中教師阿偉（化名）促教育局檢視孔中帳目：「去睇返辦學團體同私營企業之間有無帳目唔清嘅地方，或者有無應收未收嘅帳項。」（李澤彤攝）

老師憂事件影響校譽及收生

同在孔中任職的老師阿俊（化名）直言，一般學校會在4、5月與老師商討來年合約，以便在6、7月時編排下學年的教務安排，批評校方至今未與教師簽訂合約，憂心自2015/16學年以來，教師流失率偏高的問題會持續，影響下學年教學安排。而學校被揭涉嫌違規借課室及疑用作口罩分散點後，已接到不少家長查詢，憂心事件持續會影響校譽及學生報讀意欲。

孔中校長：陸續通知簽約 老師：一個都未簽

楊永漢周三書面回覆《香港01》時稱，簽約涉學校未來發展，須小心處理，「是不是6月簽約，是行政決定」，又稱中學接查詢前已「陸續通知老師簽約」。惟有教師透露，校長在回覆《香港01》同日（7月1日）才向全體教師表示會盡快與大家簽約，至直至昨晚，「教師未見到合約，亦未知悉合約內容，肯定一個都未簽過。」

葉建源促教育局跟進：直資學校獲政府資助、財務須獨立清晰

協助他們跟進事件的教育界立法會議員葉建源認為，事件涉師生利益，直資學校獲政府資助財務須獨立清晰，不應與辦學團體其他學校帳目有混淆之處：「如果由其他機構使用課室，教育局都唔知情，相信係嚴重問題；當中錢銀如涉及唔正常情況，咁學校管理係有更嚴重問題」。

他促教育局調查事件，查清各持份者有否私下協議，協議是否合法、帳目有否問題等，再按事件嚴重性跟進，協助學校改善管理，「教育條例有不同做法，最嚴重係學校係咪適合繼續運作。」