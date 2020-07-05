黃友嘉：以數碼方式管理強積金將成新常態　籲持份者及早轉型

新冠疫情持續逾半年，不少僱主及打工仔轉用數碼工具處理業務。積金局主席黃友嘉今日撰網誌，指出過去幾個月，業界反映越來越多打工仔，透過受託人提供的電子工具處理強積金業務。他預計，疫情后以數碼方式管理強積金將成新常態，而積金局現正打造一個以「用家為本」及可應付未來發展需要的數碼平台，預計2022年完成，之後分階段啟用。

黃友嘉指，據積金局調查，截至2019年12月底，約有四至五成僱主採用電子方式，處理包括遞交強積金供款資料，和強積金供款等強積金行政工作。相比2017年，當時只有約兩至三成僱主用電子方式處理強積金，現時已大有進步。黃預計，新冠疫情完全過去後，以數碼方式管理強積金將成新常態。

黃友嘉引述業界人士指，過去幾個月，越來越多打工仔透過受託人提供的電子工具處理強積金，如於網上整合強積金帳戶，及檢視強積金資料的計劃成員數目顯著上升。現時21個提供可扣稅自願性供款（TVC）強積金計劃中，11個設網上平台，讓打工仔自行開立TVC帳戶，並以電子途徑供款。有受託人亦表示，今年首季以網上途徑開設的TVC帳戶，較去年第四季大幅上升近7倍。

黃友嘉指，以數碼方式管理強積金將會成為新常態。（資料圖片/羅君豪攝）

2022年建成平台分階段啟用

黃友嘉續稱，強積金數碼化對積金易平台有幫助，早前積金局定下目標，於平台運作後5年，數碼使用率須達九成，強積金運作將邁向無紙化，屆時「既可減費、又可減廢」。他說，該局現正全力以赴，創造一個以「用家為本」及可應付未來發展需要的數碼平台，為超過400萬名計劃成員和約30萬名僱主提供全面強積金行政服務，預計2022年建成平台後分階段啟用。他呼籲各持分者及早踏上數碼轉型之路，為迎接積金易平台的來臨做好準備。