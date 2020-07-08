陳肇始：再有老人院現新確診　研收緊措施　許樹昌：或再停課限聚

新冠肺炎疫情未息，本港昨日（8日）新增14宗確診個案，9宗本地個案中，有5宗源頭不明。食物及衞生局局長陳肇始確認，安老院舍有兩宗初步確診個案，承認本地個案多可算是社區爆發，源頭未明個案令人擔心，現會盡快追尋源頭，並透露當局正檢視情況，視乎需要收緊防疫措施，如在人數、容量或巡查上入手。 政府抗疫督導委員會專家顧問、中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌則表示，相信是外來人士將病毒帶入香港社區，若未來數天再新增不明來歷個案，需收緊及再實施3月限聚措施，如停課、留家工作及食肆限人數等。

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陳肇始：5宗不明源頭個案令人憂心 正檢視需否收緊防疫措施

陳肇始在港台電台節目中表示，已派員到確診者工作、居住或曾到訪且人流眾多的地方派發樣本樽，希望盡力堵截源頭。惟她直言，只要有人從外地回港，就存在風險，透露當局正檢視情況，視乎需要收緊防疫措施，如在人數、容量或巡查上入手。

許樹昌亦認同指，相信是本港社區存在隱形傳播鏈，直言需留意未來數天，倘再新增不明來歷個案，需重新實施三月時的防疫限制措施，包括停課、留家工作，食肆限制每桌人數等。何時該實施？他認為，有關措施是希望截斷社區傳播鏈，愈早實施愈好。

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鄧振強：教育局沒提供出現個案的統一指引 家長感混亂

多間學校因為有學生或密切接觸者確診或初步確診，而要停課。中學校長會主席鄧振強批評，部分校舍重疊或相當接近，情況多樣化，但教育局沒向學校提供清晰指引或實際列出學校出現確診個案做法，只表示若學校有確診個案須與衞生防護中心聯絡商討，有學校停課1至3日，亦有學校停課至另行通知，令家人對學校做法感混亂。

至於應否再停課？鄧振強說要交政府考慮及決定，而學校主要是做好風險管理，提醒教職員注意防疫及做好課室管理，加強全校清潔等。

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新增感染包括本港首宗老人院舍確診個案。在院舍工作的聽眾陳小姐稱，政府早前只一次性向每間老人院派發3個樣本瓶，惟了院舍職員多達逾百人，認為須定期檢測才有效。