新冠肺炎｜滯留機場逾20日內地婦已離港　友人：周日晚返抵珠海

受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，全球多地均設出入境管制，連日來有欲往內地旅客抵港無法轉機北上，又拒絕原機返回出發地，亦無法入境香港，因而滯留本港機場。當中一名由英國來港的內地劉姓老婦滯留禁區已逾20日，其朋友向《香港01》表示，她已在昨日（5日，星期日）晚上回到珠海。 該名老婦自稱是內地居民，在現行政策下非香港人不准入境本港，未知她如何從香港機場前往珠海。《香港01》正向機場管理局及入境事務處查詢。

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機管局：全部滯留旅客已離開機場​

《香港01》早前在微博發現，一名劉姓老婦報稱在6月13日從英國抵港，此後一直滯留在機場一號客運大樓範圍。該名老婦朋友表示，她昨晚已返抵珠海。

機管局昨日（5日)下午6時指當時仍有三人滯留機場，數目與過去數日相同 ；但局方今早（6日）則指，全部滯留旅客已離開機場，即三人於昨晚至今早已全部離開機場。

港府由3月底起禁止所有非香港居民從海外國家或地區乘搭飛機入境；雖然轉機服務6月恢復，惟內地禁止居民經香港轉機北上，因此近期出現有旅客到港後要滯留機場情況。究竟該名老婦如何得以由香港返回珠海，有待當局解釋。

衞生署發言人則稱，當老婦滯留香港國際機場期間，已為其採集深喉唾液樣本進病毒檢測，結果呈陰性反應。根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》，入境人士接受的檢疫期為到港當日起計的14日。由於相關人士已於本年6月中抵達香港，故該名人士的檢疫期已經過去，毋須再次檢疫。

以往機場禁區在航班延誤情況下，都會有旅客滯留。（資料圖片／江智騫攝）

婦人簽證可返回英國 英航：有提出免費返英

《香港01》早前在微博發現該名老婦滯留機場，她表示持有中國身份證及中國護照，是中國公民。她滯留在香港第二天時，稱香港不准她入境，原因是她非香港公民；另她的簽證只有7天，不足入境後在港強制檢疫14天；她曾要求隔離檢疫，但亦被拒。

據了解，該婦人有有效簽證可入境英國，英國航空曾向該婦提出免費安排她返回英國，待英國與北京或上海的航線復飛後，航空公司將免費為該婦人安排航班回中國內地，惟該婦堅拒不從，欲停留在香港機場等候香港與內地關口開放，並盡快返回內地。