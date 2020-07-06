政府料不推全民乳癌篩查　建議按市民風險因素高低決定需否做檢查

乳癌是本港女性的頭號癌症殺手，有團體及政黨提倡港府推行全民乳癌篩查，為無病徵的婦女定期做X光造影檢查，以盡早診斷並減低診斷出晚期乳癌的風險。 食物及衞生局的癌症事務統籌委員會專家小組透露，採納了香港大學一項有關本地婦女患癌的風險因素研究後，認為以風險因素為本作乳癌篩查，較以往用年齡或全民篩查更符合整體效益，至於詳細的未來路向，政府料於今年內公布。

政府指，將按市民風險因素高低推行乳癌篩查。（資料圖片）

食物及衞生局提向立法會衞生事務委員會提交文件，披露乳癌預防策略的最新進展。政府透露，因應香港大學於2015至2019年間有關本地婦女患癌的風險因素研究，專家小組修訂有關預防乳癌的建議。

港大研究對照了本港的乳癌病例個案，計算出本地婦女罹患入侵性乳癌的終生風險平均值預計為6.8%，而因乳癌死亡的終生風險平均值為1.1%；研究亦羅列患乳癌的風險因素，如直系親屬有乳癌病史，相對風險高達兩倍；若曾有良性乳腺疾病歷史、或從未生育，相對風險則為1.6倍。

風險為本進行乳癌篩查 更符整體效益

政府文件引述上述研究估算，如每兩年進行一次乳癌篩查，平均診斷時間可提早0.45年，同時大幅降低癌症診斷期數。研究亦發現以風險為本的乳癌篩查方式、遠較傳統以年齡為本或全民為本的方式更符合整體效益，原因是篩查或有假陽性結果，可減少健康婦女接受不必要的入侵性確檢的機會。

政府稱，有別於以年齡為本或全民為本的方案，政府將採用風險為本的方式決定本港乳癌篩查的下一步工作。除了研究結果及專家的建議，亦會考慮乳癌在本港的普遍性、篩查測試的準確和安全程度、是否有效減低乳癌的發病率和死亡率、推行篩查計劃的可行性、醫療系統容量等因素，政府將在2020年內公布有關乳癌篩查未來路向的進一步詳情。