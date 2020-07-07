港鐵6月底低調恢復東鐵線新信號系統試車　新舊款列車混跑勢延遲

為配合東鐵線未來延伸過海，港鐵原訂今年中完成為該線更換新信號系統，並逐步將現時東鐵線12卡列車，更換成9卡列車。惟今年5月，港鐵於非行車時段，測試新信號系統期間，接連發生3宗事故，機電署一度要求港鐵煞停新信號系實地行車測試。 《香港01》接獲多個消息，港鐵於6月底，早已低調恢復新信號系統的實地行車測試。機電署回覆查詢時承認，已批准港鐵6月22日恢復東鐵新信號系統的實地行車測試。港鐵亦指，原訂年中於東鐵線引入9卡列車，與現有12卡列車「混合跑」安排，會因應情況再作調整，意味相關安排勢延遲。

東鐵線早前測試新信號系統時曾接連發生事故。5月23日凌晨的一次測試中，列車車長曾不按燈號及指示錯誤行駛、車務控制中心的列車監察系統屏幕亦曾出現閃動，一度無法顯示行車狀況；5月25日凌晨測試期間，當模擬聯鎖電腦系統發生故障，以測試另一套系統能否正常運作時，聯鎖系統出現關機情況。

機電署早前要求港鐵詳細調查上述3宗事故，並暫停新信號系統實地行車測試，且強調「會在接納報告並確認新信號系統安全及運作良好後，才會批准港鐵使用新信號系統。」

《香港01》綜合多個消息，得悉港鐵雖未向港府提交相關事故的詳細調查報告，惟6月底，已低調恢復在東鐵線，為新信號系統安排實地行車測試。據了解，近期晚間的非行車時段，港鐵有安排職員在東鐵線轉換新信號系統，測試新9卡列車的行車情況。

有曾參與測試的消息稱，按目前試車進度，仍須進一步模擬其他情景，並準備最後的執漏工作，估計最快9月，方能安排新9卡列車，於東鐵線投入服務，並以「混合跑」方式，與現有12卡列車同時營運。

機電署回覆指，6月22日已批准港鐵恢復新信號系統在晚間非服務時段的實地行車測試。（資料圖片）

機電署回覆查詢時承認，已批准港鐵6月22日起，恢復新信號系統於晚間非服務時段的實地行車測試。機電署解釋，早前已詳細檢視5月底事故時的信號系統紀錄，及參與測試列車的行車紀錄，確認當時列車自動保護系統有正常運作，各列車間有充足安全距離，事件亦不涉鐵路設備損毀。在軟件模擬測試中，已確認列車自動保護系統運作不受影響，故批准恢復試車。

機電署強調，當局已要求港鐵，就5月底發生的事故盡快提交詳細調查報告。發言人重申，新信號系統需要通過該署及相關部門的一系列評估程序，並確認安全及運作良好後，才可以投入服務。

翻查資料，機電署最初曾指「會在接納報告，並確認新信號系統安全及運作良好後，才會批准港鐵使用新信號系統」，與現時未收詳細報告，就恢復試車有出入。

據了解，港鐵在事發後一周，已向機電署提交初步報告，並包括相關技術數據。至於詳細報告方面，知情人士表示，詳細報告應於本月內提交，但初步調查中，已得悉事故成因，涉列車自動監測系統，於當日接收的數據較多，致屏幕畫面有延遲顯示情況，但強調事故未有影響列車自動保護系統運作，當局亦已要求港鐵確保相關情況不再出現。

運輸及房屋局長陳帆於6月19日出席立法會鐵路事宜小組委員會，交代東鐵線5月底測試新信號系統期間發生3宗事故，形容事件「絕對不理想」。（盧翊銘攝）

港鐵回覆時未有直接回應，是否已恢復東鐵線新信號系統實地行車測試。港鐵發言人僅稱，目前仍在跟進早前在演練中發現的情況，會在新系統及新列車投入服務前，完成所有測試及演練程序，確定相關部門的標準及要求。而新9卡列車，能否按計劃於今年中投入服務，發言人則稱，會因應情況作出調整，並適時向外公布。