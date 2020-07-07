新冠肺炎｜第三波本地感染爆發　一文看清72小時內學校老人院失守

本港新型肺炎疫情潛伏一時，於上周六（4日）晚上揭開新一波大爆發序幕。當晚本港仁濟醫院出現一宗本地感染個案，粥麵店59歲男患者最終確診，疫情亮起紅燈。過去72小時內，本地初步確診個案飆升，連日來確診及初步確診個案遍布港九新界，多區失守，彩虹坪石、沙田等成「重災區」。本港亦首次有安老院院友「中招」，另多間大專及中小學今天早上亦傳出有學生、家長、教職員家人感染。以下會仔細剖析個案情況。

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7月4日晚上，仁濟醫院一名59歲男子初步確診，為新一波疫情揭開序幕，他翌日最終確診，並被列為本地感染個案，他居於彩虹坪石邨玉石樓，並於同一座大廈的「彬記粥麵美食」店任職廚師，亦有在屯門內河碼頭的「建榮飯堂」廚房工作。

這名男子確診的同日，一名41歲、在長沙灣青山道吳毓輝診所任職護士的女子也被證實確診，亦屬本地感染，她曾與住美田邨、第1233宗確診的46歲女子共膳。7月6日，彬記粥麵美食另一名員工確診，他是30歲男子，住在大角咀。

7月6日下午至7日早上，九龍東、新界東等多區傳出有初步確診個案，包括一名在聯合醫院留醫、住在觀塘安達邨禮達樓的68歲男子；在廣華醫院的61歲的士司機；住在沙田禾輋邨及水泉澳邨的40歲男子、42歲男子及66歲女子，當中40歲男子是醫管局資訊科技部員工，在九龍醫院工作，並在近日到迪士尼樂園遊玩、入住園區酒店及享用自助餐。

另外，住在牛池灣的父子現時在屯門醫院留醫，分別是14歲及58歲。坪石邨、安達邨、牛池灣都位於九龍東，可見該區屬「重災區」。

7間學校學生、家長疑染病

另外，今天早上7間學校公布，有學生、家長、教職員家人初步確診。位於黃大仙的中華基督教會扶輪中學向家長發出通告，指今早接到一位中三家長致電，稱3B班有同學確診新冠肺炎，而教育局建議學校今天開始停課。另外，位於沙田的沙田崇真學校，以及位於火炭的培基小學均發出通告，指有學生父親對病毒檢測呈陽性反應。另外，演藝學院一名學生確診，據悉是一名就讀音樂系主修鋼琴的二年級學生。

本港亦首次有安老院舍個案出現。昨晚一名85歲婆婆在伊利沙伯醫院初步確診，她本身住在慈雲山港泰護老中心；而今早亦有另一名院友送到伊院，是一名年約80歲男子，他初步對病毒呈陽性反應。

不過，上述個案或有重疊，詳情仍有待衞生防護中心公布。