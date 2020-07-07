多名議員關注警察涉毒僅「冰山一角」　禁毒專員︰屬個人推測

立法會保安事務委員會討論2019年本港毒品情況。被呈報的吸毒者總人數去年持續下跌至5.614 人，較2018年的 6,752 人減少 17%，被呈報的21歲以下青少年吸毒者人數上升 1%。 多名立法會議員關注，早前西九總區反黑組警員涉私藏冰毒案，及有居於警察宿舍的女子的販毒案最終撤控。保安局禁毒處禁毒專員羅翠薇表示，警方採取零容忍態度，已成立誠信管理委員會跟進，亦不評論個別個案。

民主黨林卓廷、工黨張超雄、人民力量陳志全，分別關注早前有警務人員私藏冰毒案，令市民擔心會否只是「冰山一角」，禁毒專員羅翠薇表示，警隊採取零容忍態度，干犯毒品案的警察只是「極少數」，有關擔憂「屬個人推測」。民主黨胡志偉亦關注，撤控的警察宿舍少女販毒案，認為影響公眾觀感，詢問會否影響禁毒處宣傳工作。羅翠薇表示律政司已正式回應事件，並解釋該個案是按照案情處理，她不作補充，但認為「公眾感覺可能基於誤解。」

旅遊界議員姚思榮指，被呈報的學生吸毒人數上升，質疑與去年社會運動有關，「會因為大批學生聚集而會有互相影響。」羅翠薇指會提供書面答覆。社福界邵家臻則反駁，「青年人聚集點會令人吸毒呢，警察聚集都唔會令警察吸毒啦係咪，吸毒還吸毒。」他關注，戒毒復康三年計劃諮詢多年，為何仍拆開「預防」環節似「搭單」。

另外，政府建議新訂6項罪行，包括窺淫、私密窺視、未經同意下拍攝私密處罪，及發放相關影像，包括照片和影片等。社福界邵家臻關注，過往都有影像受害人反映，警方在調查過程中不顧受害人感受「當犯審」，質疑他們是「傾唔掂數」、「報復」等，促執法部門加強敏感度。保安局副局長區志光表示，會以同理心、同情態度處理個案。

葛珮帆憂豁免「高炒」對女性造成傷害

涉及偷拍裙底的條文，內容提到不包括「拍攝衣領」，民建聯葛珮帆憂慮會產生誤會，「高炒」偷拍胸部目的都是拍攝私密處，對女性都會造成傷害。人民力量陳志全、金融界陳振英，分別關注女性的「私密部位」較易有清晰標準，惟男性可袒露胸部等，界線如何訂定。就住條文涵蓋的情境，毛孟靜及民主黨林卓廷提出，娛樂名人、明星在公眾場合「走光」，有關相片經「打格」後列登，是否觸及新條文。

保安局首席助理秘書長（檢討）胡德英表示，會視乎拍攝行為有無涉及「窺淫」，只要當事人對該環境是合理相信有私隱的，都會有機會觸及，在公眾諮詢時會引用外國不同例子作為參考，至於發放如涉及新聞界工作，有無合理辯解，「無一個最所謂既定睇法。」當局都建議應該在條文中有兔責條款，但仍需研究。