新冠肺炎｜扶輪中學演藝學院有學生確診　政府正評估是否停課

新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，本港今日（7日）新增14宗個案，當中有九宗為本地感染個案，且當中有一半未有源頭。數間學校有學生或家長確診，包括一名中華基督教會扶輪中學的14歲男學生，以及一名香港演藝學院的29歲男學生，是復課以來首宗，也是首次有在學學生個案。 當中小學有學生確診，衞生防護中心均建議停課14日。至於會否再度停課或提早放暑假，張竹君稱，政府正檢視一籃子有關學校的防疫政策，會盡快公布。

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扶輪中學中三男生確診 數名同學為密切接觸者

張竹君表示，彩輝邨彩華樓有兩父子確診，第1291宗個案是58歲男子，曾到彬記粥麵美食用餐。他的14歲兒子是第1295宗個案，於中華基督教會扶輪中學就讀中三。患者的最後上學日為7月6日，他只上學半天，而且有戴口罩，但有數名同學曾與他一起外出用膳，被列作密切接觸者。衞生防護中心今日已派員到校視察，並派發樣本樽予學生，以及建議該校停課14日。

演藝學院男學生確診 最後上學日是6月16日​

第1293宗個案是29歲男鋼琴教師，居於屯門兆龍苑，就讀香港演藝學院。他的最後上學日是6月16日，於7月4日開始發病。張竹君估計他受感染與學校無關，所以對香港演藝學院並無特別安排。

新一輪限聚令放寬措施（3/7 - 16/7）

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第1292宗個案是醫院管理局資訊科技部門40歲男員工，住在禾輋邨德和樓。他的女兒就讀火炭培基小學，暫時未有病徵。

第1293宗個案是42歲男子，於石門京瑞廣場豐鍋任職廚師。他有三名子女，已感到不適，分別於沙田祟真學校及馮黃鳳亭中學就讀。衞生防護中心已派發樣本樽予學生，如有學生確診便需停課14日。

被問到當局會否再度安排停課或提早放暑假，張竹君稱，政府正檢視一籃子有關學校的防疫政策，會盡快公布。如中小學有學生確診，均建議停課14日。