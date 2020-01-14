年滿60歲可享長者2元乘車計劃　羅致光為「60歲中年」論呼冤　

60歲是長者、抑或中年？行政長官林鄭月娥於今日（14日）宣布，推出10項民生政策措施，當中將「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」（長者2元乘車計劃）合資格年齡，由65歲起降至年滿60歲。長者2元乘車計劃歸勞工及福利局政策，局長羅致光去年曾一語驚人，以「中年」形容60歲人士，但現時60歲人士已可享用「長者2元乘車計劃」，羅局長豈非是自打嘴巴？ 事隔接近一年，智商160的羅致光在記者會上解釋，重申他去年不是指60歲是中年，當日說話前設是壽命達120歲，「所以夾硬話我話60歲係中年，我都覺得係幾有趣描述。」哪麼，應如何形容60至64歲人士最合適？羅局長提出用「銀齡人士」，指這稱呼更加適合而中性；為60歲以上人士提供社會服務，可稱作「銀齡服務」，

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為撐收緊長者綜援解畫 「60歲是中年」引起熱議

勞工及福利局去年上調領取長者綜援合資格年齡，由60歲提升至65歲，引起政黨及關注團體狠批。羅致光當時上電台解畫，指政策會撤回的機會「接近不可能」，他樂意與議員探討以一切可行方法協助60至64歲的人士，更稱「當大家都120歲時，60歲啱啱是中年」，此話一出引來熱議，詫異為何羅會以「中年」稱呼年屆60歲市民。最後政府以行政手段補救，令政策大致不變。

羅致光：夾硬話我話60歲係中年

羅致光被問及為長者綜援門檻提升至65歲，但60歲「中年」卻可受惠於長者2元乘車計劃。羅致光反駁說：「實際上明白少少有關邏輯，我嘅說法係話畀大家聽，60歲不是中年。」他稱當時說當大家壽命都120歲時候，60歲才是中年，「大家當然都唔係120歲，係咪？現在點會60歲係中年呢！所以夾硬話我話60歲係中年，我都覺得係幾有趣描述。」

他表示，政策上有不同年齡定義，「稱呼長者呢個稱呼都要諗一諗，幾多歲先叫長者？通常我都叫大家做老友記、哥哥姐姐，銀齡人士呢個名稱可能更加適合、中性啲描述。」

羅致光重申外界誤會他「60歲是中年言論」，提出可用「銀齡人士」稱60歲或以上人士。（羅君豪攝）

羅致光：年約10萬人踏進60歲

羅致光在記者會中指出，年屆60歲的人離開原有職位後，收入將會下降，若政府能幫助減低交通支出，相信有利「較為年長人士」就業。他澄清一連串鼓勵就業措施並非強逼就業，某程度上與2元乘車優惠一脈相承。從勞動市場出發，香港每年約10萬人踏進60歲，他們擁有的人力資源非常寶貴，對整體經濟貢獻巨大。

羅致光重申，許多社會政策的年齡層視乎政策目標而制定。他以安老服務為例，長者中心的年齡為60歲、長期照顧服務為65歲、生果金為70歲。

「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」，俗稱「2元乘車優惠」。計劃自2012年實施，然而財政開支從首年的四億元，增加至目前的14億元。羅致光於去年曾指出，若然降低合資格年齡，「承擔額會大幅增加」，不會重新檢討。

特首林鄭月娥（左）、勞福局局長羅致光（中）及運房局局長陳帆宣布推出百億元助基層措施。（羅君豪攝）

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