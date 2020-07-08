新冠肺炎｜荃灣灣景花園女住客確診　曾到萬麗海景酒店過夜、用餐

本港今天（8日）新增24宗新冠肺炎確診個案，當中19宗屬本地個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨天（7日）直言是第三波爆發。最近多宗個案與食肆有關，今天再有2宗涉及彬記粥麵美食和3宗涉及新發茶餐廳的確診個案，亦有確診者曾到多間餐廳用膳。 居住荃灣灣景花園確診42歲女子，為第1313宗個案，潛伏期間事主曾到荃灣、紅磡和灣仔等多區餐廳用膳。

該名42歲確診女患者居於荃灣灣景花園，屋苑未見有食環署人員清潔，但大堂有清潔劑氣味，並貼有通告通知住客屋苑有確診個案。（勞敏儀攝）

張竹君表示，新確診的42歲女子，寓所位於荃灣青山公路灣景花園1座，為第1313宗個案，被送往瑪麗醫院治理。她在7月6日開始喉嚨不適，潛伏期間女患者曾經送兒子到坑口運動場，7月4日她曾到兒子就讀的拔萃男書院附屬小學見家長，同晚曾入住灣仔萬麗海景酒店，並於酒店餐廳吃晚餐。

張竹君又透露，事主亦曾到過多區餐廳用膳，包括7月5日到荃灣牛涮鍋吃飯，7月6日到過紅磡「海逸」酒店午餐，未知是都會海逸或海逸君綽酒店。因應學生家長確診，拔萃男書院中學和附屬小學今天起開始停課至另行通知。

42歲確診女患者在7月4日入住灣仔萬麗海景酒店，並在酒店餐廳吃晚餐。（羅君豪攝）

灣景花園已派人清潔 居民未特別擔心

女患者居住的荃灣灣景花園，屋苑下午未見有食環署人員清潔，但大堂有清潔劑氣味，並貼有通告通知住客屋苑有確診個案，但座數有待防護中心公布。通告又指，屋苑多次聯絡衞生防護中心，期望能確認患者居住座數及相關詳細資料，惟未獲回覆。屋苑已安排清潔人員為各座大堂徹底清潔及消毒。

有大廈保安不斷被問及確診者所住座數，但保安只多次回應「真係唔知」，也未見政府人員前來清潔。有居民外出時也穿上風褸及戴帽，直言自疫情開始已該副裝扮，防止乘坐巴士靠椅背時接觸病毒。她又指，社區一直有隱形患者，防不勝防，惟沒有因確診者住附近而特別擔憂，認為市民安全比某人私隱更重要，政府應公開確診者單位，讓居民防範。

酒店未提及曾有確診者逗留、入住

位於灣仔的萬麗海景酒店設有三間餐廳，分別是有提供自助餐的咖啡室、酒吧餐廳及中菜廳。記者以市民身份致電酒店，查詢確診個案曾去過那一間餐廳，職員聲稱不知道，未收到相關消息。記者到現場視察，三間餐廳仍如常營業，門外有職員量體溫，有告示提醒客人要與其他人保持1.5米距離，但未有提及有食客確診的消息。

有不願具名的內地旅客表示，曾到咖啡室用膳，對於有食客確診感到驚訝，但若非酒店住客，估計傳播影響較少，未有感到太大憂慮，只須避免光顧酒店內的餐廳。

林女士上月曾到酒店的中菜廳，她指對於有確診個案曾到酒店食肆用膳感到擔心，但認為餐廳防疫措施尚可，職員會確保食客進入店內前量體溫，座位間距亦疏落。她指，近日本港疫情反彈，相信要減少外出吃飯，以防染疫。食客陳先生今日曾到咖啡室用膳，認為酒店應提供有食客確診的消息，以保障客人安全。

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至於女患者曾光顧的荃灣廣場牛涮鍋已關門，門外未有張貼告示，店內仍亮燈。不少食客「摸門釘」，紛紛在門外張望及討論營業時間，以為只是「落場」。市民獲記者告知有確診者，於潛伏期間曾到訪該店的消息後即指，近日會減少外出用膳。有牛涮鍋店員亦隔著透明閘門，向食客解釋「有確診者嚟過，唔開門喇」。店員也稱，不知道何時復業。