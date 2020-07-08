新冠肺炎・持續更新｜15間學校停課防疫　學生家屬接連確診

本港再爆發多宗新冠肺炎確診個案，部份患者為學生或其家長，多家學校都要停課，部份更沒有復課日期，至另行通知。

7月7日，黃大仙扶輪中學，職員為學生探熱。一名今日確診的患者就讀扶輪中學。（梁鵬威攝）

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聖母小學

聖母小學指，明天(7月9日)開始緊急停課兩天，學生在星期四及星期五須上課。暫訂下星期一(7月13日)復課，五年級常識科呈分試亦改期在下星期一進行。學校現正與衞生署聯絡中，星期一是否能復課和進行呈分試，將於稍後在校網中公布。

聖母書院

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，第1315個案的士司機的12歲女兒，她已初步確診，正於聖母書院讀書，確診機會大，建議學校停課14日。聖母書院向家長發通告，指接獲衞生防護中心指引，須由停課14日（8日至21日），以便全面徹底消毒及清潔，中一至中五學生以及全體教職員必須進行深喉唾液檢測。

聖母書院表示，有學生初步確診新冠肺炎，該校將由7月8日至7月21日停課。

保良局林文燦英文小學



位於土瓜灣林文燦英小今日凌晨向家長發出通告，指「六誠班」一名學生的母親在昨晚（7日）8時確診新冠肺炎，她昨日沒有回校參加升中派位結果公布；該學生則留在家中等待衞生防護中心的檢查，其父則到醫院接受檢測。校方為安全起見，決定今日停課一天，以便進行全面消毒。

沙田圍胡素貞博士紀念學校



學校沒有學生或學生家屬感染個案，不過校方今日（8日）向家長發通告，明日（9日）起小一至小四及小六生提早放暑假，但小五生仍需回校考呈分試。

拔萃男書院附屬小學



校方昨晚10時許向家長公布，一名學生家長於昨晚確診，小學和中學部今日起停課，考試將會取消，至另行通知及安排。

沙田東華三院馮黃鳳亭中學

校內一名學生的父親（第1293宗個案任職「豐鍋」廚師）昨日確診，學校今日起停課14日進行消毒工作。學校早上向學生派發深喉唾液樣本瓶，鄭同學表示樣本瓶早上已經全部派出，自己有事遲到才遲回學校，校方派樣本瓶後有教導如何正確吐口水。

就讀中五的王同學表示，學校昨晚約6時通知今日起停課14日。她說：「本身睇新聞都有啲驚，但學校有公布兩名同學嘅班別，咁都即刻安心咗」。學校有否加強防疫？王同學透露，學校於復課後已安排隔行坐及探熱等，也有派發酒精搓手液給他們使用，加上她無論在校內外也有戴口罩，故不太擔心自己「中招」。

至於再次停課14日，校內的兩科考試都要取消。王同學怕疫情延續至下年，「如果下年都係返半日學，都會影響準備DSE」，而早前的補課安排也遭今次停課打亂，暫時也未知學校會如何安排。

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油麻地天主教小學（海泓道）

有一名和兩名學生同住的親友初步對病毒檢測結果呈陽性，學校由今日起停課至本月14日。校方表示，已聘請專業人員於今天進行全校霧化消毒工程，有關消毒服務採用醫學級超聲波霧化裝置，直接將消毒液霧化成納米微霧。

黃大仙中華基督教會扶輪中學

一名中三B班的學生昨日確診新冠肺炎，校方向學生派發深喉唾液樣本瓶，並宣布由今日起停課14日，學校今早開放讓學生交還樣本瓶。

火炭培基小學

位於火炭的培基小學，有就讀「一誠班」女學生的父親（第1292宗個案，任職醫管局IT部）確診，學校暫時如常上課，需視乎情況決定需否停課。

沙田祟真學校

就讀2B班學生的父親（第1293宗任職石門豐鍋廚師）確診，學校停課3天，小五呈分試順延至復課首天。位於沙田的東華三院馮黃鳳亭中學，亦有學生的父親確診，校方安排今日停課。

荃灣天佑小學

位於荃灣的天佑小學有學生家人初步確診，家長可自行決定是否讓子女回校上課。

元朗光明英來學校

位於元朗的光明英來學校有教職員家人初步確診，該教職員已即時在家隔離，校方已安排其主要任教班別到其他課室上課。

上水鳳溪創新小學

上水鳳溪創新小學有一名教師是患者的密切接觸者，學校安排停課3天。

旺角優才（楊殷有娣）書院

旺角優才（楊殷有娣）書院有學生家長曾與確診者接觸，校方稱該家長檢測屬陰性，學校由昨日停課，會討論何時復課。

香港演藝學院

演藝學院有一名學生確診，為第1296宗個案，該名29歲男患者自6月17日起沒回校。現時校園關閉，進行清潔。

另外，位於麗城花園二期的私營教育中心Babington Education向家長發通告，指昨日黃昏接獲家長通知，家中一位家庭成員剛確診新冠肺炎，該家長的小朋友於前日（6日）到過中心上課。教育中心決定今日起暫課14日，進行徹底清潔消毒。