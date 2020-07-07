新冠肺炎｜海泓道油麻地天主教小學兩學生同住親友初確診周三停課

本地感染個案再現，本港今日（7日）新增9宗本地感染個案，其中一名患者是中學生，其學校需停課。 油麻地天主教小學（海泓道）晚上發通告透露，該校兩名小一及小五學生的同住親友對新冠病毒呈初步陽性，學校明日（8日）需停課一天，學校將徹底消毒清潔，至於會否繼續停課仍有待公布。 另外，荃灣天佑小學一學生的家人初步確診，校長發通告稱學校一直做足防疫措施，家長可自行決定是否讓子女上課。

海泓道油麻地天主教小學宣布，因兩學生同住親友初確診，周三停課一天。（資料圖片）

食物及衞生局局長陳肇始在記者會上透露，現時若有學生確診，該校需停課14日，惟若是學生的其他接觸者確診，則未必需停課，需按衞生署給予的指示監察，學校若有特別情況應向教育局查詢。

學生同住親友初步陽性 正待覆檢

本港新增至少5宗源頭未明的本地個案，有個案患者為中華基督教會扶輪中學的學生，學校需停課14日。

油麻地天主教小學（海泓道）發通告透露，該校兩名J.1E及J.5E學生的同住親友對新冠病毒呈初步陽性，正待覆檢，學校為安全起見，明日停課一天，學校將徹底消毒清潔，亦已通知校車公司徹底消毒，至於會否繼續停課仍有待公布，學校呼籲家長留意相關通告。

（趙恩來FB專頁圖片）

另外，荃灣區議員趙恩來在社交網站透露，天佑小學一名一年級學生的家人初步確診，校方發通告稱，學校一直按教育局指引，做足防疫措施，學校將加強清潔消毒工作，家長可自行決定是否讓子女繼續回校上課，有最新進展校方將盡快通知學生及各家長。