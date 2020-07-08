新冠肺炎｜聖母書院有學生初步確診　衞生署建議停課14日

新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心今日公布，本港今日（8日）新增24宗確診個案，當中19宗為本地個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，有六宗新增個案與餐廳群組有關，當中三人是的士司機，其中一名患者的12歲女兒亦屬初步確診，於聖母書院就讀，衞生署正聯絡該校，建議停課14日。 而慈雲山港泰護老中心亦新增四名院友及四名職員確診。另外，有五宗個案的感染源頭不明。 就是次本港爆發的情況，張祝君表示，個案的病徵與之前個案不是太大分別，仍是傷風咳流鼻水，「但明顯的不同的是，現在患者病毒量好高！」 本港至今（8日）累計1324宗個案 ，包括一宗疑似個案。

▼新一輪限聚令放寬措施（3/7 - 16/7）▼

+ 11 + 10 + 9

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，本港今日新增5宗輸入個案，以及19宗本地個案。

六宗個案與餐廳有關 三人是的士司機

有六宗新增個案與餐廳群組有關，當中三人是的士司機。第1304宗個案是41歲女子，她是昨日確診第1291宗個案的妻子，和第1295宗個案的母親。患者於鰂魚涌華蘭中心百佳壽司部工作，她的丈夫到過彬記粥麵美食，但她沒有到過，相信屬於家居傳染。

第1324個案為59歲男子，他曾任職的士司機， 在7月4日到過新發茶餐廳，7月7日開始咳嗽。第1301宗個案為61歲男子，7月2至3日到過新發茶餐廳，7月4開始發燒。

第1315宗個案是55歲男的士司機，患糖尿病和腎病，現於深切治療部留醫，未知是否有到過該兩間餐廳，但張表示有一、兩名確診司機認識他；其太太及12歲女兒已初步確診，因女兒於聖母書院就讀，衞生署正聯絡該校，建議停課14日。

患者病毒量較以往高

張竹君指，是次爆發的本地個案，病徵與之前個案不是太大分別，仍是傷風咳流鼻水，但明顯的不同的是，「現在患者病毒量好高，CT值都有十幾 20幾都多了。」

第1317宗個案是60歲女子，於潛伏期到過新發茶餐廳，7月4日開始咳嗽。第1322宗個案是71歲男子，曾到彬記粥麵美食，確實日子需再確認。

港泰護老中心增八人確診。（黃金棋攝）

港泰護老中心增八人確診

出現小型爆發的慈雲山港泰護老中心新增四名院友及四名職員確診。院友方面，第1302宗個案為79歲男子，於7月6日開始發燒；第1307宗個案是67歲女子，7月7日起發燒；第1316宗個案為79歲男子，於7月7日起發燒和咳嗽；第1323宗個案是70歲男子，7月7日開始發燒。

職員方面，第1310宗個案是 53歲男子，無病徵；第1311宗個案是48歲女子，無病徵；第1312宗個案是55歲女子，7月7日開始喉嚨痛；第1321宗個案為57歲女子，7月6日晚開始發燒及喉嚨痛。

五宗個案源頭不明

張竹君表示，有數宗確診個案的病毒源頭不明，未能找到明顯的傳染鏈。

第1305宗個案是64歲男子，居於坪石邨玉石樓，聲稱已有長時間沒光顧彬記。他在7月5日開始流鼻水，經深喉唾液檢測發現確診。第1306宗個案為92歲男子，住在慈正邨正遠樓，未曾光顧彬記。

第1313宗個案是42歲女子，居於荃灣灣景花園，於7月6日開始感到不適。她曾帶子女到運動場及不同餐廳。

第1314宗個案是69歲女子，住在旺角海富苑海韻閣，於7月6日開始感到不適，到浸會門診求醫時發現初步陽性。

第1319宗個案為31歲男子，住在禮頓山，7月3日起肚瀉、發燒和失去味覺。他曾於7月4日和7月7日到過灣仔一門診求醫。