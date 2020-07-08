新冠肺炎｜增多宗涉食肆確診個案　張竹君建議外出吃飯三大注意

本港今天（8日）新增24宗新冠肺炎確診個案，當中19宗屬本地個案。今天新增兩宗涉及坪石彬記粥麵美食和三宗涉及佐敦新發茶餐廳的確診個案，還有8名慈雲山港泰護老中心的院友和員工確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨天（7日）直言是第三波爆發。 張竹君今表示，最近多宗個案與食肆有關，認為「買外賣都係一個好選擇」。

本港今天（8日）新增24宗新冠肺炎確診個案，當中19宗屬本地個案。今天新增兩宗涉及彬記粥麵美食和三宗涉及新發茶餐廳的確診個案，還有八名慈雲山港泰護老中心的院友和員工確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨天（7日）直言是第三波爆發。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日在記者會表示，彬記粥麵美食和新發茶餐廳的感染個案可能有關連，其中第1291宗確診者曾光顧彬記粥麵美食，又駕車載過在新發茶餐廳工作的第1289宗確診者。

被問到彬記粥麵美食和新發茶餐廳的衛生情況，她表示地道食肆或會有多人光顧，容易傳播，據了解新發茶餐廳有許多的士司機聚集，政府會考慮收緊食肆防疫措施。

張竹君表示，最近多宗個案與食肆有關，她認為「買外賣都係一個好選擇」。（羅君豪攝）

張竹君表示，沒有統計今天的本地個案是否特別多，但3月的酒吧群組爆發能追蹤病毒源頭 ，現在不是全部能找到源頭 ，她表示非常擔心，認為現在是收緊防疫措施的時機。

張竹君：盡量選擇較少人的餐廳，不是一大群人

飲食界立法會議員張宇人建議推出食肆優惠，鼓勵市民消費，但近日出現多宗和食肆有關的確診個案。張竹君表示優惠計劃是商業決定，市民要自己考慮情況，她建議市民如果要出外，盡量選擇較少人的餐廳，坐得遠一點，不是一大群人，如同家人一起用膳沒有太大問題，因為本身在家已有接觸，「但如果同一大班人一齊，有隱性個案，分分鐘自己會受感染」。

張竹君表示，最近多宗個案與食肆有關，市民進食時不戴口罩，如有人隱性感染，在狹窄、空氣不流通的地方容易有傳播，她認為「買外賣都係一個好選擇」。