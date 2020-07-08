新冠肺炎｜四名的士司機確診　張竹君：新發、彬記可能有關連

新冠肺炎疫情反覆，彬記粥麵美食及新發茶餐廳群組繼續有多人中招。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日（8日）新增19宗本地個案，有6宗新增個案與餐廳群組有關，當中三人是的士司機，個案編號為第1301宗、第1315宗和第1324宗。 連同昨日的第1291宗個案，已有四名的士司機確診。 張竹君相信，彬記粥麵美食和新發茶餐廳的病毒源頭可能有相連，因第1291宗個案曾光顧彬記，又載過昨日確診、在新發任職的第1289宗個案，「聽人講新發茶餐廳有好多的士司機聚集。」當局正聯絡餐廳索取更多資料。

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，本港今日新增5宗輸入個案，以及19宗本地個案。

有六宗新增個案與餐廳群組有關。第1304宗個案為41歲女子，是昨日確診第1291宗個案、58歲的士司機的妻子，和第1295宗個案、14歲男生的母親。患者於鰂魚涌華蘭中心百佳超市壽司部工作，她的丈夫曾到彬記粥麵美食用餐，但她沒有到過，相信屬於家居傳染。

第1324個案為59歲男子，曾任職的士司機。他在7月4日到過新發茶餐廳，於7月7日開始咳嗽。第1301宗個案為61歲男的士司機，於7月2至3日到過新發茶餐廳，7月4開始發燒。

一名的士司機於深切治療部留醫 其妻女已初步確診

第1315宗個案是55歲男的士司機，患糖尿病和腎病，現於深切治療部留醫，未知是否有到過該兩間餐廳，但張表示有一、兩名確診司機認識他；其太太及12歲女兒已初步確診，因女兒於聖母書院就讀，衞生署正聯絡該校，建議停課14日。聖母書院其後指，會按署方指引停課14天。

第1317宗個案是60歲女子，於潛伏期到過新發茶餐廳，並於7月4日開始咳嗽。第1322宗個案是71歲男子，曾到彬記粥麵美食，確實日子需再確認。

其中兩司機車牌號碼為MB7876和KZ3637

連同昨日的第1291宗個案，已有四名的士司機確診。張竹君透露，其中兩名司機的車牌號碼為MB7876和KZ3637，正在聯絡其他司機。衞生防護中心正追查乘搭有關的士的乘客，呼籲有關乘客主動聯絡中心，警方亦會協助尋找。

新發茶餐廳有多名顧客確診，茶餐廳現時已暫停營業，直至另行通知。（胡家欣攝）

彬記、新發「比較地道」 「會多啲人、逼啲」

張竹君相信，彬記粥麵美食和新發茶餐廳的病毒源頭可能有相連，形容該兩間屬於「比較地道」的茶餐廳，「會多啲人同逼啲」，病毒容易傳播。昨日確診的第1291宗個案曾光顧彬記，又載過在新發任職的第1289宗個案，「唔知搵搵下唔會有第二啲關連，聽人講新發茶餐廳有好多的士司機聚集。」當局正聯絡餐廳索取更多資料。

她續稱，最近有多宗個案與食肆有關，大家均會不戴口罩進食，如餐廳有隱形病人，而且地方窄、空氣不流通，便容易出現傳播，呼籲市民「買外賣都係一個好選擇。」