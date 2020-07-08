新冠肺炎｜坪石邨玉石樓新確診64歲男　曾到牛池灣新志興燒鵝大王

本港今日（8日）新增19宗本地感染新型冠狀病毒肺炎個案，其中5宗源頭不明，包括一名居住在坪石邨玉石樓的64歲男子，報稱近期無到過同邨爆疫症的彬記粥麵美食。 衞生防護中心晚上公布，該患者昨日（7日）到過黃大仙區龍池徑60號A，該地址是「新志興至尊燒鵝大王」餐廳，病人亦於7月5日到過彩雲商場。翻查資料，昨日確診的彬記顧客第1291宗個案亦曾與兒子（第1295宗）於7月4日到過同一商場。

本港第1305宗新型肺炎個案、64歲男病人住在坪石邨玉石樓，衞生防護中心傳染病處主任張竹君透露，由於玉石樓早前有確診個案，患者是經當局派發深喉唾液樣本瓶予居民檢測而確診，病人與早前確診個案留宿的單位不同層、不同方向，病人亦報稱很久沒有到訪大廈地下、已出現感染群組的彬記粥麵美食。

新志興燒鵝大王如常營業

衞生防護中心晚上公布該患者的兩個行蹤，他昨日到訪過黃大仙區龍池徑60號A，資料顯示該地址是「新志興至尊燒鵝大王」餐廳，記者晚上十時許致電該餐廳，其職員表示負責人未接獲通知相關消息，現時未能回應，但食店仍在營業中，一切如常。

男病人亦於7月5日到過彩雲商場，翻查資料，昨日確診的第1291宗個案亦曾與兒子（第1295宗）於7月4日到過同一商場，兩人住在彩輝邨而非坪石邨，但第1291宗個案患者曾光顧彬記粥麵美食，亦有購買該店食物予兒子。

演藝學生四處教琴 行蹤再增商場及屋苑

中心亦更新昨日確診的第1296宗個案患者行蹤，29歲男病人是演藝學院學生，會四處教琴，中心指他曾於7月2日到過旺角通菜街113-115號、黃埔天地家居庭(第12期)、東區港運城，以及屯門啟豐商場。