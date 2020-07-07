新冠肺炎｜學校、護老院失守　專家：檢疫漏洞引爆第三波疫情

新冠肺炎疫情反彈，本港今（7日）新增多宗不明源頭本地確診個案，涉及至少七所學校及一間老人院。 醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超解釋，本港經航空入境的人士大幅增加，但豁免檢疫人士的漏洞一直存在，加上市民的警覺性下降，導致本港出現第三波爆發。他相信社區的隱性傳播鏈已出現近一個月，形容「情況危險」，現階段仍未能確定爆發規模有多大，呼籲當局迅速為所有受疫情影響的學校和院舍進行大規模篩查。

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今早多區傳出有初步確診個案，包括一名住在觀塘安達邨禮達樓的68歲男子；在廣華醫院的61歲的士司機；住在禾輋邨及水泉澳邨的40歲男子、42歲男子及66歲女子，以及住在牛池灣的14歲及58歲父子等。此外，中華基督教會扶輪中學及香港演藝學院均有學生初步確診，另有五間學校的家長、教職員或其家人染疫。而慈雲山港泰護老中心亦有至少兩名院友中招。

檢疫漏洞一直存在 市民警覺性下降

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超解釋，自6月初開始，本港的客運和旅運恢復，從歐美及南亞等地經航空入境的人士大幅增加。然而，他指人境檢疫漏洞一直存在，船員及機師獲豁免檢疫後確診、家居檢疫人士傳染家人等情況相繼出現，而檢疫前後的檢測結果亦可能是「假陰性」，導致病毒傳出社區。

他又指，早前疫情放緩，社交距離措施因而放寬，梁子超認為市民警覺性下降是無可避免，亦是出現社區傳播的原因之一。他相信社區的隱性傳播鏈已出現近一個月，患者陸續開始發病，不約而同在近日求診。

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相信是有患者將病毒帶到老人院

梁子超表示，本港已因輸入個案出現第三波爆發，而這次的社區傳播個案急升，形容情況危險，但現階段仍未能確定爆發規模有多大。學校及老人院均有患者初步確診，梁認為倘學生在社區受感染，而沒有將病毒帶進學校，情況未至於會失控；而老人院的長者不良於行，他相信是有患者將病毒帶到老人院，職員亦可能是傳播媒介。他指出，未來一周應能透過篩查找出更多相關患者，又說這次社區爆發是考驗政府的應急能力。

所有受影響學校和院舍應大規模篩查

為防止學校及老人院出現大型爆發，梁子超呼籲當局迅速為所有受疫情影響的學校和院舍進行大規模篩查，替所有學生、家長、教職員、院舍職員及長者做病毒檢測。

梁子超又呼籲市民提高警覺，避免到餐廳堂食，改為買外賣；餐廳亦應留意客人之間的距離是否太近，盡量避免「搭檯」。至於其他社交距離措施，梁子超認為現時未能判斷是否應該收緊，需視乎未來數天的病毒源頭追蹤和篩查工作結果。他強調，如政府不修補檢疫及豁免人士的漏洞，本港將持續出現爆發，甚至會情況失控。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超。（資料圖片）

感染及傳染病專科醫生曾祈殷稱，香港始終無法完全封關，港人需有心理準備，確診個案將會陸續有來，「未來一星期爆得幾多都唔出奇。」他解釋，只要有一人屬於不明源頭感染，即代表背後有一至兩人中招。他亦認為，需視乎未來一周的疫情走向，再決定是否需要停課或調整其他措施。