新冠肺炎｜帝盛酒店累計12名豁免檢疫住客中招　70名職員無病徵

今日再有兩名免檢疫的貨船船員於本港確診新冠肺炎，其中一人逗留在港短暫停留期間，與昨日（7日）公布同樣由菲律賓抵港的兩名確診船員一樣，曾入住荃灣帝盛酒店。 酒店發言人於今日（8日）回覆《香港01》查詢時表示，昨日確診的兩名船員於本月5日入住酒店，當時被安排與普通客人不同的樓層，由於兩名船員屬豁免強制檢疫人士，酒店安排指定餐廳用饍區域予他們使用。發言人又指，接獲衛生署通知兩名為確診人士後，已即時將餐廳闗閉，並指70名員工於7月6日完成由衛生防護中心安排的深喉唾液樣本作化驗，無員工樣本呈陽性，暫時亦沒有員工出現任何病徵。

荃灣帝盛酒店方面於今日（8日）回覆《香港01》查詢時表示，昨日確診的兩名船員於本月5日入住酒店，當時被安排與普通客人不同的樓層，由於兩名船員屬豁免強制檢疫人士，酒店安排指定餐廳用饍區域予他們使用。（資料圖片）

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本港的新冠肺炎疫情惡化，而近日出現抵港獲豁免檢疫人士的確診個案上升，其中昨日公布的確診名單中，兩名由菲律賓抵港獲豁免檢疫的船員，抵港兩日後自行到私家醫院化驗後確診；而今日亦有一名同樣來自菲律賓抵港獲豁免檢疫的船員同告確診，三人先後入住荃灣帝盛酒店。

昨日（7日）所公布的確診名單中，兩名外地輸入個案的確診者，是由菲律賓抵港獲豁免檢疫的船員，酒店發言人回覆查詢時表示，兩名船員於本月5日入住，酒店安排他們入住與普通客人不同的樓層的房間，而酒店在船公司為船員預訂時，已獲悉兩名船員屬豁免強制檢疫人士。

酒店又指，已有70名員工於7月6日完成由衛生防護中心安排的深喉唾液樣本作化驗，暫時無人呈陽性，亦沒有員工出現任何病徵，強調酒店一直與船公司保持友好的長期合作關係，惟不便透露現時入住人數。

荃灣帝盛酒店方面於今日（8日）回覆《香港01》查詢時表示，昨日確診的兩名船員於本月5日入住酒店，當時被安排與普通客人不同的樓層，由於兩名船員屬豁免強制檢疫人士，酒店安排指定餐廳用饍區域予他們使用。（資料圖片）

酒店又指，兩名船員於入住當日曾在餐廳指定船員用饍區域進膳，餐廳現時已即時將餐廳關閉並大規模消毒，而確診者曾入住的房間、及同一樓層及曾接觸的公共地方，亦即時消毒，並由衛生署派員親自在確診者入住的客房，再次進行消毒。酒店又指，其他公共地方及設施，亦會進行每日每小時清潔及消毒一次。

酒店又指，現時已即時與船公司溝通，限制船員每房間的入住人數、安排送餐服務、並制定入住指引，提醒船員於公眾地方避免人群聚集，減少社交接觸，並與他人保持至少一米距離等。

本港近日已出現多個抵港獲豁免檢疫人士的確診個案，當中亦有部份人士曾入位同一酒店，早前6月30日，另一間貨櫃船公司有9名外籍船員曾短暫留港，抵內地寧波後確診新冠肺炎，患者於6月21至24日入住荃灣帝盛酒店，抵港時申報沒有病徵。