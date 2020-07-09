新冠肺炎｜收緊可容納人數　健身中心課堂亂龍　酒吧負責人感迷茫

因應疫情反覆，港府公布須收緊社交距離措施，由周五凌晨起，直至7月20日，餐飲處所入座率不可多於六成，而每枱不可多於8人，至於表列處所，例如健身房，會由現時16人降至8人。有餐廳及酒吧負責人Alan坦言，在了解政府的新措施後感到迷茫。「其實我哋好哋好尷尬，政府忽略咗我哋酒吧餐廳，究竟每張枱畀四個定八個人入呢？」 此外，有經營樓上健身室的負責人擔心限制再度收緊，終會因交不上租金而不能「撐下去」，「上兩個月要停開，已經要業主暫停收租，而家按月按比例還返租金，業主都緊急開會諗點算，我地再延長無收入唔掂架！」

西班牙餐廳及酒吧負責人Alan坦言，本來上月的生意額已回升，每夜均有客人預約並滿桌，但疫情爆發後生意瞬間大跌六成。（歐陽德浩攝）

因應疫情反覆，港府公布須收緊社交距離措施，由周五凌晨起，直至7月20日，餐飲處所入座率不可多於六成，而每枱不可多於8人。而酒吧等處所則每枱不可多於4人。至於表列處所，例始健身房，會由現時16人降至8人，派對房間亦然，電影院內不可飲食。

西班牙餐廳及酒吧負責人Alan坦言，因國安法及疫情關係，生意大減六成，在了解政府的新措施後感到迷茫，「其實我哋好尷尬，政府忽略咗我哋酒吧餐廳，究竟每張枱畀四個定八個人入呢？」

他透露，本來上月的生意額已回升，每夜均有客人預約並滿桌，但疫情爆發後生意瞬間大跌六成，而記者於訪問期間僅得一枱客人。他斥責政府的防疫工作不力，致病毒從外地傳入感染市民。

西班牙餐廳及酒吧負責人Alan坦言，本來上月的生意額已回升，每夜均有客人預約並滿桌，但疫情爆發後生意瞬間大跌六成。（歐陽德浩攝）

+ 7 + 6 + 5

此外，他表示酒吧一直依靠熟客光顧，但港區國安法通過後人心惶惶，熟客向他透露須儲錢移民而停止消費；而有客人不願飲酒應酬，冒風險傳給家人，各種因素下導致生意下降。

對於政府早前對業界的資助，他認為賠償不足以填補，期望有新的政策能幫助業界：「政府大條道理話唔好出街食飯，其實好影響我哋。其實賠償係咪足夠cover（補償）損失？」

他指，餐廳選用西班牙食材，自疫情後成本已劇升兩成，再者食材於夏天不易保存，容易變壞。在客人減少及食材成本提升的情況下，生意難以維持，亦無法推出優惠招客。「好迷茫，唔敢推測之後係點。我希望捱得過啦，最壞打算係暫停營業。」

經營樓上健身室的陳耀銓表示，上月疫情有所緩和，學生上堂的安排回復，本以為可以「一天光曬」，惟疫情反覆下，限聚令又再次加緊，短時間內課堂人數又再限制。（資料圖片/李澤彤攝）

經營樓上健身室的陳耀銓表示，上月疫情有所緩和，本以為可以「一天光曬」，惟疫情反覆下，又再次收緊防疫措施，短時間內要調整課堂人數顯得混亂，「單單今日有30人打嚟話取消上堂，擔心疫情，啲堂本身排好，但又過咗８個人，我叫邊個唔上堂好？好亂。」他說，明白疫情下確要「同心抗疫」，限制人流在所難免，現時最擔心的，是有機會因疫情關係，被迫再度停業，「上兩個月要停開，已經要業主暫停收租，而家按月按比例還返租金，業主都緊急開會諗點算，我地再延長無收入唔掂架！」

他說，現時最擔心是將會兩個後再度被迫開，學生可以因此取消所有課堂，「咁又停一停，佢哋今次又會走，下次係唔知幾時先再返嚟架啦，將心比己，點會諗太多呀！」他坦言早前政府已大手筆推出防疫疫基金，預計不會要有一輪的協助，故此有所擔心能否「撐得住」，「本來市道好得多，我以為無事，但基本上要保持筆每1000蚊收入先維持到落去。」現時最擔心的是租金開支問題，若再度停業將難以經營。