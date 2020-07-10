新冠肺炎｜將軍澳豪宅爆疫　涉天晉一期德望中學生、康城晉海男子

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，今日（10日）新增38宗確診，當中9宗源頭不明，其中兩名患者在將軍澳居住。一名家住將軍澳天晉一期、13歲就讀德望中學的女生本月7日發燒流鼻水，過往曾經上學，亦有與補習老師和同學接觸；另一名35歲男患者居於康城晉海，他與太太在北角開教育中心。

將軍澳私人屋苑天晉。（網上圖片）

▼第三波爆發 限聚令收緊▼

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日表示，新增的38宗確診個案中，有9宗源頭不明，當中一名確診者為13歲就讀德望中學的女生（#1375個案），她與家人同住將軍澳天晉一期，本月7日發燒流鼻水，除了上學及待在家中，會有補習老師上門補習，她有時亦會到補習老師地方補習或畫畫，政府會將女生傳染期的親密接觸者，以及女生數名親密好友送往檢疫中心隔離。

另一名35歲男患者（#1390個案）居於將軍澳康城晉海，他在北角開設「雋妍教育中心」，中心有數名老師及其太太，都會一併送往檢疫中心，他的潛伏期未找到任何高危因素。

其餘7宗分別是：

#1368，40歲女子，在油塘莎莎化妝店工作。

#1400，40歲男子，在火炭商業大廈修理鐵閘。

#1376，41歲女子，太古城工作，住秀茂坪，未找到高危因素。

#1393，89歲女子，是（#1365）的太太，住安康閣。

#1397，40歲男子，住彩雲邨星辰樓。

#1372，47歲女，住沙田禾輋邨美和樓，單位與之前個案不同樓層，不同方向，她於馬鞍山新港城莎莎工作，其密切接觸者會送檢疫中心。

#1401，住黃大仙彩輝邨彩華樓，該屋邨有幾宗案，分別去過彬記、新發，此個案與之前確診單位不是太接近。