新冠肺炎｜由彬記廚師入院揭開香港失守　一周113宗本地感染個案

新冠肺炎疫情近日大爆發。推前至上月底，疫情退卻之時，其實港人有望展開「氣泡旅遊」。惟一周前的一個星期六晚（4日）傳來一則消息，改變了一切。當時大概沒有人會想到，一名乘搭西鐵時不適而被送到仁濟醫院的中年男子，是本地大爆發的開端。 該名翌日確診的59歲男子居於坪石邨，是邨內街坊食店「彬記粥麵美食」的廚師，同時也在屯門內河碼頭做廚，勞碌地打兩份工。他是如何感染，政府做漏了甚麼導致疫情反彈，這兩個問題，至今未有答案。過去一星期，本地感染人數累計113宗，每日平均16人，上周四（9日）單日創下34人新高。 「神隱」逾三星期的衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君，因此也要「復出」。她不諱言這是2月疫情開始以來，最嚴峻情況，並指與其指個別地區失守，其實說香港失守更貼切。

周一兩大重磅消息 揭開病毒攻入社區局面

7月4日晚上的消息，是仁濟醫院一名男病人初步確診。鑑於荃灣過去先後有「梨木樹群組」和「嘉里物流／祿泉樓群組」，可能又是一宗地區零星個案。衞生署翌日重開記者會，代表連續21日無本地感染個案紀錄終結，張竹君公布有10宗個案，當中兩宗是本地感染。但當日留下了一條尾巴，患者在坪石邨玉石樓彬記粥麵美食做廚師，也是屯門內河碼頭建榮飯局的廚師，當日正是在往返兩地途中不適而送院。

他早在6月底已出現流鼻水、頭暈和發冷，入院前一日有腹瀉，都是新冠肺炎病徵。衞生防護中心安排兩間食肆的密切接觸者入住檢疫中心，並進行病毒檢測。

上周一（6日）衞生防護中心沒有舉行記者，只出稿公布當日有17宗確診個案，只有一人屬本地感染個案，是該廚師的彬記男同事。二人在本月3日曾見面，受到傳染看似很順理成章，衞生署也打破慣例在有本地個案不開記者會。

不過當晚兩個消息傳來，打破理所當然想法——私家醫生診所轉介找到至少五人對病毒呈陽性反應，慈雲山港泰護老中心一名85歲女院友初步確診。抗疫圍牆缺口已開，這當然是根據之後發展的結論。

+ 3 + 2

黑暗星期二 噩耗一個比一個驚嚇

上周二（7日）是疫情爆發的轉捩點，可說是黑暗的一天。由前一日下午至當日早上，九龍東、新界東等多區傳出有初步確診個案，包括一名在聯合醫院留醫、住在觀塘安達邨禮達樓的68歲男子；在廣華醫院的61歲的士司機；住在沙田禾輋邨及水泉澳邨的40歲男子、42歲男子及66歲女子，當中40歲男子是醫管局資訊科技部員工，在九龍醫院工作，並在之前到迪士尼樂園遊玩。

一對住在牛池灣的父子染疫，父親是彬記食客，吃過該店外賣的14歲兒子也確診，他是橫頭磡中華基督教會扶輪中學學生，潛伏期有上學。

佐敦的士司機聚腳地——新發茶餐廳，也爆發群組感染，當中有確診的士司機也是彬記食客。

至此，堅守了五個月的老人院和學校，在黃大仙至觀塘西面的坪石邨，率先失守，出現首宗院舍爆發、首有在學學生確診，連同公共屋邨居民集體染疫，就如兵敗如山倒之局。往後就是每日逾20宗個案增長，當中上周四單日錄得34宗（連同輸入共42宗）本地感染個案新紀錄。

港泰護老中心八成院友確診

疫情爆發一周，已有九名現任或前任的士司機染疫，當中至少一人曾光顧彬記，兩人曾光顧新發；其中一名58歲的士司機既是彬記的顧客，又曾與任職新發的朋友見面。

第三波疫情首度擴散至安老院舍，港泰護老中心由85歲院友婆婆確診，至今全院37名院友，累計29人染疫，比例接近八成；另有七名職員確診，港泰群組染疫人數增至36人。

值得留意的是，一名61歲確診男院友與其18歲的兒子先後確診。其子居於調景嶺公屋，會於周末到護老院接父親「到附近行下」，更於6月28日帶他回家補祝父親節，張竹君相信可能與該老人院爆疫有關。

黃大仙淪疫區 六公共屋邨有住戶確診

除了老人院外，黃大仙區六個公共屋邨均有出現確診者，成為最多居民確診的地區。牛池灣彩輝邨是該區最多人確診的屋邨，12名患者來自六個家庭，全部住在彩華樓；鄰近的彩雲邨亦有一人染病。而鳳德邨有三人確診；竹園南邨亦有兩人確診。

位於慈雲山的慈正邨，有六名患者來自三個家庭，住在正遠樓、正暉樓和正康樓；而慈樂邨樂仁樓有一人確診；慈安苑安康閣亦有一對夫婦確診。該區的高美樓及萬年戲院大廈均有住戶染病。

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水泉澳邨明泉樓11人染疫

與黃大仙相隔獅子山和大老山的沙田水泉澳邨，在7月10日出現11宗確診個案，全部居於明泉樓。張竹君表示，患者居於10個單位，分布較散，在不同樓數及方向。爆發與喉管糞渠無直接關係，較大可能與共用設施有關，惟所有環境樣本的化驗結果均呈陰性。惟不少患者到過該邨的食肆、街市和商場。

同區的禾輋邨，德和樓及美和樓均有人確診。

▼第三波爆發 限聚令收緊▼

+ 5 + 4 + 3

中小學生確診 德望學校疑校內傳播

本港於5月底逐步復課，到7月初也只是一個半月。教育局於上周五（10日)宣布下周起全港停課，為時已晚，多間學校已相繼有職員、學生和其家長確診，數校有同學被列為密切接觸者，未知校內傳播情況是否已悄然發生。

位於黃大仙彩雲區的德望學校（中學部）先後有兩名學生於上周五及昨日確診，她們均為排球隊成員，7月3日曾與其他12人一同練習，或屬全港首宗校內傳播。該區的聖母書院（黃大仙）、中華基督教會扶輪中學也有學生確診；而沙田區的九龍城浸信會禧年（恩平）小學和沙田圍保良局朱正賢小學（沙田圍），以及將軍澳優才（楊殷有娣）學校各有一名學生染病。

大專院校方面，香港演藝學院有鋼琴系學生確診，不過他有數星期沒有回校；而香港科技大學實驗室一名研究助理染病。

德望學校中學部累計有兩名中學生確診，另有一名家長初步確診。（陳晶琦攝）

全港僅南區、大埔未見患者 張竹君：香港失守

除了上述個案群組，本港另外多區曾出現患者足跡，病毒源頭未明。張竹君於7月7日曾經形容，與其指個別地區失守，其實說香港失守更貼切。

翻查衞生防護中心資料，觀塘安達邨；將軍澳善明邨、健明邨、天晉和日出康城；屯門兆隆苑和山景邨；荃灣灣景花園；葵青葵芳邨和葵盛邨；油尖旺海富苑，以至灣仔禮頓山等，均有確診者居住。他們走訪過的公司、食肆和店舖遍及十多區，全港僅餘南區和大埔區未有患者踏足。