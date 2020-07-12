CPE惡菌抗藥性高　治療藥物餘一兩種　傳染病科醫生：感染可致死

「產碳青霉烯酶腸道桿菌」（CPE）是抗藥惡菌，公立醫院的感染個案在2017年有473宗，2018年增加逾一倍至972宗。感染及傳染病專科醫生曾祈殷指出，CPE抗藥性高，現時可以治療CPE的藥物僅餘下一、兩種，若不幸感染到CPE，可造成肺炎、尿道炎、敗血症等各種感染，最嚴重的會多重器官衰竭，甚至致命。 曾祈殷指出，CPE感染在公院內愈趨普遍，或因病人數量多，環境較為擠迫，容易透過接觸傳播。

「產碳青霉烯酶腸道桿菌」（CPE）樣本。（資料圖片／醫管局提供圖片）

濫用抗生素致幾乎無藥可治

曾祈殷表示，大腸桿菌與克雷伯氏肺炎菌是屬於腸桿菌科的革蘭氏陰性細菌 (Gram-negative bacteria)，在自然環境與人類腸道中普遍存在，要對付這些細菌，就要服用抗生素。不過，由於抗生素被廣泛使用，細菌逐漸產生抗藥性。

他指本來「碳青霉烯」(carbapenem) 類抗生素，是少有仍能對付細菌的有效藥物，但近年具有「碳青霉烯」抗藥性的腸桿菌科細菌也隨之出現，亦即CPE，「最強嗰種藥都有抗藥性，所以得返好少藥可用。」

他續指，若感染到CPE，可造成肺炎、尿道炎、敗血症等各種感染，如細菌入血，血壓可能驟降，病人會陷入昏迷，多重器官衰竭，最嚴重會致命，而現時可以治療CPE的藥物只餘下一、兩種，包括「粘桿菌素」（Colistin）。

曾祈殷指出，CPE抗藥性高，現時可以治療CPE的藥物僅餘下一、兩種，若不幸感染到CPE，最嚴重的可以致命。（資料圖片／黃寶瑩攝）

醫療環境易致傳播惡菌 免疫力低病最危

曾祈殷指出，CPE感染在醫院內愈趨普遍，尤其在公院時有發生，他認為是由於公院病人數量多，環境較為擠迫，感染隔離設施未必足夠，而且患奇難雜症的人也多，醫生使用抗生素的機會更高。他相信院內爆發是透過接觸傳播，例如醫護接觸到帶菌的病人後，再照顧其他病人，就可能把細菌傳開。

他表示，倘病人本身免疫力較低，則更易患敗血症及器官衰竭，死亡風險也隨之增加。他建議醫護人員及病人家屬都做好感染控制措施，而醫院也應檢視藥物使用情況，以免抗生素被濫用，「有啲病人唔需要用咁強嘅藥，如果用得強，細菌就會變惡，應該確保病人用最適切嘅藥，管理好用藥、療程、劑量。」

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