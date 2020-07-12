中年漢住擠迫病房染抗藥惡菌不治　遺孀落淚控訴伊院乏防護措施

「本來諗住就算佢（丈夫）要坐輪椅，隨身要帶住呼吸機，都會推住佢周圍去，與病共存。」梁太激動落淚道，一年前夫妻已陰陽永隔。 踏入中年的梁先生，事業正值高峰，卻於2018年駭然發現患上「皮肌炎」，免疫系統失調，受真菌感染而入住伊利沙伯醫院，更不幸在院內染上抗藥惡菌CPE（產碳青霉烯酶腸道桿菌），去年7月初病逝。 梁太於梁先生死忌前夕，灑淚控訴伊院病房異常擠迫，致使梁先生受感染，又斥伊院明知院內其他病房有CPE爆發，卻沒有告知感染風險及提供防護措施，更隱瞞丈夫病情，她慟哭道：「如果佢講院內有超級病菌，我就算傾家盪產都會即刻（安排丈夫）走！」她盼透過公開丈夫患病的不幸經歷，推動公立醫院改善病房擠迫情況，保障免疫力低的住院病人。

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梁先生是太太心中的好先生、好丈夫。圖為梁先生一家三口旅行時的家庭照。 （受訪者提供）

一般人感染到細菌，可以服用抗生素治病，但倘若感染到的是有抗藥性的惡菌，常用的抗生素也「藥石無靈」，感染者易生併發症，甚至致命。

梁太憶述，丈夫生前任職中層管理人員，但2018年卻突然患上「皮肌炎」，免疫系統失調，攻擊自身的好細胞，他消瘦不少，關節經常損傷，喪失兩成肺功能。他在伊利沙伯醫院日間醫療中心跟進病情，服用免疫抑制劑「環磷酰胺」抑制免疫系統，惟因他免疫力低於常人，去年5月底因肺部受真菌感染，入伊院治療。

梁先生留院期間，梁太及20多歲的兒子伴在身旁，緊握梁先生雙手。 （受訪者提供）

丈夫入住的伊院內科C6病房病格異常擠迫

梁太提及，梁先生入住的內科C6病房病格異常擠迫，本來只可容納8張病床，卻密密麻麻地排滿了十多張病床，她擔憂擁擠的環境令丈夫更易被他人傳染，向醫護人員表示希望調動到較疏落的床位，或轉入隔離病房，但都被拒。入院不久，即6月1日後，梁先生被調到一張在走廊邊的病床，走廊人來人往，梁先生會拉上布簾阻隔，但很多時護士卻會拉開，以進行醫療程序。

梁太及後竟發現丈夫感染惡菌，惟院方一直無如實交代。她說，6月18日，梁先生需接受多一種藥物的滴注，醫生僅稱院方發現梁先生再感染多一種病菌，需要服用多一種抗生素，未有交代詳情。梁太在網上查考該藥物名稱Colistin，猜想丈夫感染了CPE。院方在隨後一、兩天後才在病房大清潔及消毒，並安排梁先生轉到另一間只有4張病床的病房，又用膠簾把他隔離；及至6月25日梁先生終轉到隔離病房。

丈夫離世已一年，梁太仍對他念念不忘，看著昔日的合照，感觸非常。 （鄭翠碧攝）

質疑一：有意隱瞞丈夫感染CPE

梁太質疑醫護有意隱瞞丈夫感染CPE一事，一直無交代來龍去脈。她向記者掏出兩封醫生信，指去年6月20日，她向醫生索取丈夫的醫療報告，但信中無提及新藥物Colistin，她要求醫生清晰寫明丈夫病況，醫生遂發出第二封信件，內容才提到6月18日發現梁先生感染到一種有抗藥性的大腸桿菌，以及提及他正使用包括Colistin在內的藥物。

丈夫離世已一年，梁太仍對他念念不忘，睹物思人，訪問期間多次激動落淚，「本來諗住就算佢要坐輪椅，隨身要帶住呼吸機，都會推住佢周圍去，與病共存。而家我唔可以再行近伊院，每次想行去都要折返。」她盼伊院能正式交代丈夫是否染有CPE，亦能改善病房擠迫情況，為免疫力低的住院病人提供額外保護。

梁太不明伊院醫護為何未曾解釋丈夫是否染上CPE，直到一年後仍感不明不白，質疑伊院隱瞞病情，訪問期間多次落淚。 （鄭翠碧攝）

質疑二：表明不想抽痰 護士照抽加劇痛苦

梁太又指，丈夫在入院後期已經病入膏肓，醫生稱醫療團隊無能為力，梁先生及太太表明不希望醫護為他插喉抽痰，不願再承受極度痛楚，而護士稱已將意願記錄在案，詎料護士在梁太不在場時，兩度為梁先生抽痰，他血含氧量下降，7月7日下午不治，終年56歲。

梁太怒斥醫護不顧病人及家屬意願，加劇他的痛苦，又質疑做法加速了丈夫的死亡。她並控訴伊院在去年5月15日起，已知院內其他病房有CPE爆發，卻沒有告知他們，也無為梁先生提供防護措施。她潸然淚下，直言「丈夫有病，其實真係無咁多心力睇新聞，所以我哋唔知有CPE，如果佢講院內有超級病菌，我就算傾家盪產都會即刻（安排丈夫）走！」

建議為免疫力低的病人提供隔離措施

協助她的社區組織協會幹事彭鴻昌批評伊院剝削病人知情權，又建議院方為免疫力低的病人提供臨時隔離措施，例如在病床外圍加設布簾。

伊院：梁先生是CPE首名帶菌者

伊院回覆事件時承認，病人於6月18日檢測發現感染CPE，指醫院與病人討論後，處方具針對性的強效抗生素作為治療，而醫療團隊一直與病人及其家屬保持溝通。院方續指，病人無被安排插喉，惟醫院為他抽走過多的咽喉分泌物和痰涎，以減輕其呼吸不適。病人情況一直轉差，其後出現呼吸衰竭，於7月7日離世，臨床判斷死因為皮肌炎及間質性肺病。

伊院去年有兩個男病房及一個女病房爆發CPE，共涉26人。伊院稱，醫院已於去年6月24至26日，就病人入住病房的產碳青霉烯酶腸道桿菌群組情況作出公布。流行病學調查指病人梁先生是群組中首名帶菌者，其後再發現6名病人帶菌。