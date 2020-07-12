新冠肺炎｜旺角周日人流未減　市民批政府防控不力

本港近日爆發第三波疫情，本地感染個案不斷增加。不過疫情未影響市民外出意欲，市民仍趁周日假期外出活動，旺角街頭人流未見減少。近日不少新增確診個案皆來自茶餐廳群組，部分市民對此感到憂慮，表示近期如非必要，會盡量避免外出用膳。 市民又指，第三波疫情爆發成因，或與過早放寬餐廳限聚措施有關，而政府對境外輸入個案防控不力，批評家居隔離形同虛設。

港爆發第三波疫情，惟周日的旺角街頭人流未見減少，亦有家長帶同年幼子女外出。（李澤彤攝）

部份市民無懼疫情 假日仍外出睇戲食飯

本港正面對第三波疫情爆發，不過周日的旺角街頭，人流卻一如以往人頭湧湧，部分食肆內亦有大量食客光顧。甚少留意新聞的陳小姐，今天（12日）計劃到戲院看電影度過假日，她指，聽聞疫情爆發消息後，雖感到擔憂，但無意改變外出計劃，認為戲院會有體溫檢測，並做足防疫措施已足夠。她又指，政府反而不應放寬餐廳限聚安排，認為收緊至每枱4人會比較合適。

黃小姐稱，她對街外食肆的衛生情況缺乏信心，平日上班亦只會到相熟食店用膳。（黃穎津攝）

馬先生指未有科學上的證據證明新冠肺炎是經由空氣傳播，現時食店防疫措施，如體溫檢測、設置隔板已然足夠。（黃穎津攝）

+ 8 + 7 + 6

就讀藥劑學的拉麵店食客馬先生同樣認為，毋須對疫情感到過分焦慮。他指，現時仍未有充分科學證據，證明新冠肺炎是經空氣傳播，現時食店防疫措施，如體溫檢測、設置隔板已足夠。但他認為，餐廳限聚措施成效不足，只是「治標唔治本」，政府應加強對入境人士的檢疫措施，如將所有入境人士全部強制隔離檢疫，才是治本良方。

旺角體育用品連鎖店亦有大量市民試用健身用品。（李澤彤攝）

市民對疫情感憂慮拒外出用膳 憂書展人流大疫情再爆發

黃小姐今天響應初選投票而外出，但表明無意在外用膳。黃小姐稱，她對街外食肆衛生情況缺乏信心，如常見有食肆員工未有嚴格配戴口罩，平日上班亦只會到相熟食店用膳，「最緊要衛生，之前就係因為放寬咗衛生(防疫措施)，就搞到再爆。」

另一名市民朱先生表示，雖然今日有外出，強調「買完嘢就走，唔會出街食」。朱說，日常上班會帶飯避免外出用膳，又認為政府在疫情再爆發後，才再度收緊限聚措施為時已晚，「之前就唔應該放鬆」。他又指，政府對入境人士檢疫措施不足，形容家居隔離形同虛設，「我有親戚入境後直接係返屋企，如佢哋係隱型病例，咪會周圍傳。」被問及會否參與即將舉行的書展，朱先生指，往年都會入場，但鑑於近日疫情，會避免前往人流多的地方，他亦認為避免疫情加劇，今年書展不應如期舉辦。

▼第三波爆發 限聚令收緊▼