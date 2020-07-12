新冠肺炎｜彬記粥麵群組增3患者　新發、莎莎、港泰再有人確診

本港新冠肺炎疫情持續，今日（12日）新增38宗確診個案，當中30宗屬本地感染個案，另外有20多宗初步確診個案，累計個案已增至1,470宗。 多個感染群組繼續有新增確診個案。其中位於坪石邨的彬記粥麵早前有廚師確診後，爆發多人染疫，該感染群組今日再增3人確診；佐敦新發茶餐廳群組更增加4宗個案，當中一人是的士司機；化妝品店莎莎群組就有1宗新個案，患者曾與另一名莎莎已確診員工聚會。 至於出現院舍爆發的港泰護老中心，今日則再添2宗初步確診個案，事主於隔離中心發病送院；另有一宗個案，事主為88歲老翁，曾到港泰探望其太太，而事主太太早前已確診，兩人曾在護老中心門口見面。

坪石邨玉石樓地下食店「彬記粥麵美食」爆發群組感染。（資料圖片／鄺曉斌攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生今日表示，彬記粥麵今日再增3名確診患者，第1456宗個案男士，曾於7月初光顧彬記粥麵，其太太則是編號第1455宗個案；而第1457宗個案則是一名40歲女士，她在6月中、7月初去過彬記。

至於新發茶餐廳群組方面更有4宗新個案，編號第1449宗個案是一名57歲男子，居於彩虹邨丹鳳樓，7月初去過新發茶餐廳。第1438宗個案，是一名63歲的士司機，曾去過新發茶餐廳。第1443宗個案，則是一名66歲男子，曾去過新發茶餐廳。第1453宗個案，亦曾去過新發，而他的太太已初步確診。

港泰護老中心有初步確診

莎莎化妝品店方面，第1434宗個案，是在沙田中心的莎莎分店工作，早前曾與第1372宗個案聚會，而第1372宗個案，早前在馬鞍山新港城中心莎莎分店工作。

另外本港新增20宗初步確診個案，當中兩宗屬港泰護老中心群組，他們在隔離中心發病送院，兩人都是地下港泰護老院院友；另有一宗個案，事主為一名88歲男子，其太太（第1355宗個案）入住港泰護老中心並已確診，早前事主曾到中心探望太太，兩人曾在中心門口見面。

患者曾到訪「七天娛樂文化中心」

另外，新增的第1464宗個案，與第1359宗個案一樣，於6月7日去過創匯國際中心的「七天娛樂文化中心」，當日一同飲茶。據七天娛樂文化中心網頁簡介，該公司會開辦童星訓練課程，亦會安排幕前參與機會，發掘新一代具潛質的小明星，同時有舉辦不同活動例如校草校花選舉、小明星天才表演比賽等。網站亦顯示，旗下藝人包括前兒童節目主持蓋世寶。

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