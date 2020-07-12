新冠肺炎｜德望中學再多一名13歲女生確診　父母外傭均「中招」

本港爆發第三波新冠肺炎，今日（12日）新增38宗確診案，當中30宗是本地個案。一名13歲德望中學女生（#1375個案）早前確診，其同齡同班同學（# 1437）今日亦告染疫，而新確診女生的父母及外傭（#1465、#1433及#1466）亦證實「中招」確診。 另外北角雋妍教育中心老闆早前確診後，補習社一名7歲男童（#1447）亦確診染疫，港府會安排曾與該補習社老闆接觸的學生，送往檢疫中心。

7月12日，德望學校一名13歲女生確診新冠肺炎，她與早前另一名確診女生是同班同學，兩人經常一同放學。（資料圖片／陳晶琦攝）

▼第三波爆發 限聚令收緊▼

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本港今日新增38宗個案，30宗是本地個案，8宗屬於輸入個案。另有20多宗初步確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日表示，30宗本地個案中有17宗已知有關連。第1437宗確診患者是一名13歲德望中學女學生，與之前編號1375確診個案是同班同學，兩人經常一同放學回家。而新確診的德望女生，其43歲母親（#1433）、53歲父親（#1465）及52歲外傭（#1466）同告確診染疫。

確診女生曾與其他同學一同活動 會繼續追蹤

張竹君補充，早前調查編號第1375號的德望女生個案時，發現她與其他同學曾一同參與活動，仍需要了解當時是否有戴口罩，或一同進食。張強調，每個有機會接觸的個案都會盡量調查，如有緊密接觸者會送往檢疫中心，其餘接觸者都會派樽，檢驗是否隱性個案。

北角雋妍7歲童確診 將安排10多名學生到檢疫中心

另外，一名7歲確診男童（#1447）曾到位於北角的雋妍教育中心補習，由於補習社老闆（#1390）較早前確診，當局會安排其餘10多名學生送往檢疫中心觀察。