【新冠肺炎】遇疫情遊學團難成行　訂金團費遭沒收　最高涉33萬

新冠疫情席捲全球，不少學校的遊學團因疫情不能成行。立法會議員葉建源自2月初收到月15間學校投訴，前後有18個遊學團被旅行社單方面沒收大筆訂金與團費，當中8間學校已經向香港旅遊業議會作出申訴，涉及款項達140萬元。

葉建源聯同5間學校校長或代表，與商務及經濟發展局代表會面，反映被投訴旅行社的不良經營手法，以及學校所遇到的不合理待遇。（葉建源議員辦事處提供）

葉建源與8所中小學及特殊學校聯署，指農曆新年以來，不少遊學團受到影響取消，當中大部分旅行社都配合學會需要，惟少數用「不尊重、不平等、不透明」手法取消遊學團問題，並強行向學校收取高昂的費用。當中有學校因疫情取消西班牙的遊學團，旅行社單方面沒收五成半團費，涉款項達33萬元，向旅議會投訴後仍不獲退款。

景點關閉 旅行社仍堅持要出行

其中有學校原定於2月7日至8日到澳門交流，惟澳門政府在1月24日時已經宣布停課和關閉全市博物館，港府其後在2月3日宣布包括港澳碼頭在內的四個口岸4日開始停運。按學校招標參訪學校及博物館的行程無法成行，但旅行社2月4日仍然以港珠澳大橋陸路正常堅持出團。旅行社早前已經收取全團32人工4.7萬元團費，其後要求學校再補每人200元的費用以延至暑假，或要被扣1/3的團費。學校其後向旅議會投訴調節不果，校方最終被扣1/3團費。

簽證暫停、出入境限制 旅行社堅持出團否則沒收定金

有個案涉及去日本的遊學團，日本在3月9日起暫停香港特區護照持有人免簽證入境，惟旅行團3月25日仍堅持要在3月29日出團，期間要求學校盡快繳清餘數，否則會沒收19萬多的訂金。

類似的個案還有前往韓國的遊學團，2月時韓國及香港曾先後頒布旅遊警示和入口限制。學校其後於2月26日時向旅行社表明無法成行，其後被告知航空公司不會取消機票及退款，如學校取消，全數10.2萬則不獲發還。葉建源表示早前已經獲國泰航空確認，早於2月24日已經實行彈性政策，容許客人免費取消機票，包括學校選搭的班機，惟旅行社拒絕提供任何機票及收費證明。

▼第三波爆發 限聚令收緊▼

+ 5 + 4 + 3

聯署指疫情中學校有責任取消或調整遊學團，理解旅遊業界困難，願意承擔手續費，惟收費應當平等合理，不能將公共衛生的責任視為私人理由，沒收部分甚至全數的訂金。聯署並要求旅議會檢視監管制度、處理相關投訴。