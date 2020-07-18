「鹽田梓嘅鹽係甜㗎」港女開fb專頁講本地造鹽　冀招義工傳承歷史

香港由漁村進化成都會，傳統產業隨時代被淘汰，繁忙而公式化的生活令不少人變得冷漠疏離。一場疫情，令不少人忽爾反思本土資源。其實在西貢鹽田梓，正有人默默造鹽，將三百多年前一度盛行、但最終失傳的香港產業及技術活化。 社工畢業的Cynthia選擇投身鹽場工作，希望人與自然可以緊密一點，並親手傳承傳統歷史。不過「香港製造」易造難守，面對日曬雨淋、聽天造鹽的情況，她坦言即使合作發展機會多，人手、資金皆缺，難以成事。她同時開設facebook及Instagram專頁「三粒鹽記」，冀向大眾分享造鹽技術及成果，順道吸引年青人幫忙，「可能其他同輩嘅人，都可以搵到呢個價值同參與，喺呢個時代無咁有無力感」。

鹽有不同形態，最初結晶浮起的稱為「鹽花」。（林頌華攝）

由西貢乘街渡出海，途經數個小離島，與獨木舟愛好者擦身而過，約15分鐘後登上鹽田梓。Cynthia指「島上無嘢多，狗最多」，平日鮮有遊人登島，貓狗都寫意地攤在路中心曬日光浴。其實這條客家村全盛時期，曾有二百多人居住，三百多年前開始以造鹽及耕種為生，但隨着村民一個個離村或移民，最後一個會造鹽的人都離開了，技術失傳，剩下荒田，近年才由原住民後代復修，但技術則要靠參考外國鹽田補救。

Cynthia最近獲聘為鹽場助理，正打掃早前連日被狂風大雨蹂躪的工具及結晶池。（林頌華攝）

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Cynthia本身修讀社工系，但畢業後未有投身全職工作，於朋友介紹下到了鹽場當義工，從此結下不解之緣，更一做就四年，直到最近獲聘為助理。訪問當天陽光猛烈得令人眼也打不開，但Cynthia則加緊腳步，穿梭在一個個蒸發池之間，熟練地拿出一盒盒粗幼不一的鹽放到陽光下曬，再打掃早前連日被狂風大雨蹂躪的工具及結晶池，將記者晾在一邊，說「趁好天就做咗先」。

被問到如此需要體力勞動的工作，為何都能堅持下去，Cynthia指「好難得，香港嘅土地多數用做地產項目，但島上有咁大地方，竟然做一啲非經濟產量嘅事，保留歷史文化價值，傳承一段歷史，呢個係佢本身存在好重要嘅價值，我覺得我可以參與喺入面，可以好好傳承呢份精神」。

她又認為，人與大自然的關係可以緊密一點，城市的生活感覺疏離，例如買東西就到超市買，要做什麼就找外判，「但本身作為一個人，應該可以好好運用自身，喺大自然中創造一啲嘢，呢度剛好有個機會，鹽來自天空、大海，透過人去成就出嚟，亦係人類必需品」。

鹽有不同形態，部分會結晶成四方形。（林頌華攝）

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白花花的鹽配上大藍天，不失為一道漂亮的風景線；大風大雨後的被沒頂的鹽田，災難級畫面亦教人哀嘆，Cynthia當然沒有錯過「打卡」的機會，於是開設了facebook及Instagram專頁「三粒鹽記」，「開心share」鹽場點滴，「影咗好多相無理由只有自己睇，不如開個page同ig，順手整理關於鹽嘅資訊，畀人睇到鹽喺香港，真係可以有咁優質，而透過傳統方法去造鹽，又真係可以造到靚鹽」。Cynthia補充，鹽田梓的鹽都由經由政府認可化驗室驗證，及符合聯合國及世衞食品法典委員會標準，可安全食用。現時公眾除了可參加導賞團體驗親手製鹽，市面亦陸續有零售點可供購買。

Cynthia坦言以往鹽田梓的報道，大多只吸引親子，但有了社交網站，加上早前鹽田梓曾舉辦藝術節，吸引多了很多年輕人留意及認識鹽田梓。不過她坦言即使有很多合作機會，都暫未可以答應，因為人手、資金短缺，希望可以有多些年青人幫忙做義工，「可能其他同輩嘅人，都可以搵到呢個價值同參與，喺呢個時代無咁有無力感」，她補充，鹽田內工作繁多，「入到來就有很多東西給你做」，即使只幫忙一兩天也歡迎，「一直做下去都沒有問題」。

現時公眾除了可參加導賞團體驗親手製鹽，市面亦陸續有零售點可供購買。（林頌華攝）

作為村外人，與鹽田梓可謂非親非故，但Cynthia認為傳承不必講求土生土長，「本身要繼承嘅係村民後代，但闊啲睇，無理由後代要負擔上一代嘅壓力，即上一代造鹽，下一代亦要造鹽，永世都要造鹽，有一啲唔同年紀嘅外人去參與，都可以傳承件事，我只係單純地咁諗」。

對於Cynthia而言，鹽田梓的鹽是「甜」的，「我哋係畀時間及心機去整一粒鹽出來」。她指外面買到的鹽，因著重產量故以機器加快過程，令當中天然礦物質及微量元素都流走，影響鹽的味道，「很多小朋友來到食一粒鹽，都會話粒鹽係甜嘅，好好嗒、好好食，當你大個識得另外一個形容詞，其實就係『回甘』」，「其實由我第一日做義工到呢一刻為止，我每一次見到鹽結晶，都會好興奮雀躍，呢個就係我點解會想堅持喺度做嘅原因」。