新冠肺炎｜無源頭個案日增　張竹君籲留家抗疫　僱主安排在家工作

新冠肺炎疫情再反彈，本港今(13日)新增52宗確診個案，本地個案則佔41宗，破單日最高紀錄。其中21宗與之前確診個案有關連，另有20宗源頭不明。 衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，現時疫情險峻，無源頭個案日增，亦相信有不少無病徵或輕症人士潛伏社區，單靠圍堵政策已不足夠阻截病毒傳播，「全港市民周圍行、周圍郁，個案未必集中，都未必搵到所有個案 。」她呼籲，市民宜提高警覺，未來兩周應保持社交距離及盡量留家，減少外出及與人接觸，又建議僱主可安排員工在家工作。

張竹君指，無源頭個案日增，亦相信有不少無病徵人士潛伏社區，單靠圍堵政策已不足夠阻截病毒傳播。（黃舒慧攝）

本港連日來新增多宗源頭不明個案（見下表），被問到圍堵政策是否仍然奏效，張竹君指，圍堵政策包括隔離病人及其密切接觸者，期望可阻截他們在社區傳播機會，惟現時確診個案多，相關人士曾出入地點及需要接受隔離者亦甚多，「就算隔離到，永遠都會遲少少 。」加上難以辨識隱性患者，她強調，最有效方法是保持社交距離及保持個人衛生，「減少出街，減少接觸，可以早一步斷傳播鏈。如果已在社區行左陣，單靠圍堵，依家都係較難控制到，需要靠市民及政府通力合作。」

今日新增的20宗源頭不明個案詳情：



#1471 43歲女

#1472 49歲男，通州街公園壁球中心訂場職員

#1455 從事裝修，曾在彩福邨彩樂樓工作

#1477 地產經紀，曾往慈雲山溫莎餐廳

#1478 百佳收銀員

#1480 寶御酒店房務經理

#1483 #1497 兼職的士司機

#1481 無特別發現

#1491 經常前往慈雲山中心，包括大快活食早餐

#1492 #1512 兩人屬朋友，均告確診

#1493 39歲女，無特別發現

#1509 35歲男，經常往慈雲山百匯軒，7月5日曾往西九龍捐血中心捐血

#1513 92歲女，伊院確診，曾在普通病房入住一段時間，有密切接觸者需追蹤

#1514 慈雲山溫莎餐廳經理，有個案曾往此餐廳

#1515 曾往慈雲山百匯軒

#1517 #1520 二人為夫婦，其中#1520 在如心銅鑼灣海景酒店阿翁小館擔任侍應

#1506 註冊護士，油麻地聖心癌症專科中心工作，7月7最後上班，晚上出現不適，係確診個案

今日新增的本地個案共有41宗，其中一名任職差餉物業估價署的確診女子，於長沙灣政府合署上班，其丈夫是兼職的士司機，早前確診。（余俊亮攝）

不少確診者居於東九龍一帶，會否考慮於該區進行大型檢測？她則認為，無源頭個案數字日增，相信社區內存在更多無源頭或無病徵個案，現時當局唯一可做是追蹤確診者身邊人及曾出沒地點，惟市民會四處走動，並不一定集中某處，「全港市民周圍行、周圍郁，個案未必集中，都未必搵到所有個案，做大型檢測亦未必搵到，搵到後再隔離需時。」至於會否呼籲市民避免到某些地區，張竹君指，很難說甚麼地區一定不要前往，因為很多地方都有感染個案。

至於是否適時重推在家工作，她則呼籲，僱主如能安排，在家工作會是良好選擇(good choice)。

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