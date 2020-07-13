新冠肺炎｜竹篙灣首批檢疫單位已落成可用　月底再提供約800單位

新冠肺炎疫情反彈，本港連日新增本地個案，對檢疫中心的需求也日趨增加。政府今日（13日）表示，竹篙灣的政府土地興建檢疫單位進度良好，預期可於本月底前提供約800個單位，當中首批約100個單位已落成及交予衞生署，而第二批約700個單位亦剛完工。

政務司司長張建宗今日視察竹篙灣新檢疫設施興建進度。（資料圖片/羅君豪攝）

政府指，竹篙灣的政府土地興建檢疫單位的工程進度良好，預期可於本月底前提供共約800個單位，當中首批約100個單位已落成及交予衞生署，而第二批約700個單位亦剛完工。衞生署正聯同各相關政府部門全力進行籌備工作，務求新建的檢疫設施盡快投入使用。

至於在竹篙灣預留作日後旅遊發展之用地興建檢疫設施，相關工程已於6月底展開，初步估計可於9月底前提供額外700個單位。

政務司司長張建宗今日在發展局局長黃偉綸、建築署署長林余家慧及土木工程拓展署署長劉俊傑陪同下一起視察竹篙灣檢疫中心。張建宗亦藉此機會，和參與是次工程的建築界年輕畢業生及專業人員會面。張建宗並感謝衞生署、警務處、消防處、民眾安全服務隊等相關政府部門人員緊密合作，為籌劃檢疫設施的運作而付出的努力。

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