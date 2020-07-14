新冠肺炎｜燒肉放題店憂外賣競爭大決定停業　一蘭晚市只賣手信

新冠肺炎疫情持續蔓延，政府宣布明日（15日）開始食肆下午6時至早上5時禁止堂食，只能外賣，新「辣招」令不少食肆東主措手不及。 有燒肉放題店在疫情期間已推外賣幫補生意，其老闆表示向來視外賣生意為附加品，最高峰時只佔整體生意兩成，且其舖主要是做晚市生意，無奈決定明日起暫停生意7日，料損失至少50萬元生意額。 而原本24小時營業、吸引不少「夜鬼」捧場的「一蘭」拉麵店，明日起營業時間縮短至夜晚10時，且夜晚6時後沒有堂食或外賣，只有手信商品販賣。

受疫情影響，「響 - Hibiki日本燒肉」早前推出外賣服務幫補生意。（「響 - Hibiki日本燒肉」fb）

新冠肺炎疫情持續多月，佐敦燒肉放題店「響 - Hibiki日本燒肉」在3、4個月前「自救」，推出外賣燒肉刺身套餐，包括澳洲和牛、龍蝦、馬糞海膽、新鮮刺身等，讓市民在家中食燒肉。

憂外賣競爭大 停業七日避戰

但是，政府昨晚突宣布明日開始禁晚市堂食，對於在下午5時半才開始營業的「響 - Hibiki日本燒肉」，是一大打擊。老闆楊先生表示，早前推出外賣生意只是「附加品」，在疫情下帶來額外收入，以4月為例，外賣生意佔整體收入1、2成，其後限枱令放寬後，堂食生意額再度上升。他續指，當政府全面要求所有食肆不能提供晚市堂食，「全世界都爭外賣，外賣生存空間大減」，故今日宣布明日起暫停營業7日。

楊先生坦言，若堅持營業，全面轉做外賣生意，也要應付食物、水電、人工等開支，難以做到收支平衡；若提早在午市營業，也不夠時間做宣傳，效果也未必理想，倒不如讓員工休假。他承認，新措施來得太急，令其不知如何應對，但明白疫情無人能控制，只希望疫情盡快過去，又估計停業7日將損失50萬元營業額。

「一蘭」拉麵店明日起將營業至下午6時，不提供外賣，其後改為手信商品販賣至夜晚10時。（資料圖片 / 劉定安攝）

一蘭明起6時後改賣手信

至於24小時營業的「一蘭」拉麵店亦宣布，今晚銅鑼灣店及尖沙店只會營業至凌晨12時，明日起兩店將營業至下午6時，其後不會提供外賣，改為販賣手信商品至夜晚10時。

酒店晚市自助餐取消 改於房間內食中菜或西餐

此外，不少酒店提供自助餐，也相繼因新例而取消。有市民表示，原本預訂周五尖沙咀帝苑雅苑座的午市自助餐，但今日突被通知受疫情影響，要暫停自助餐供應。記者其後以顧客身分向部分酒店查詢，香港海景嘉福洲際酒店表示，原本的晚市自助餐已取消，顧客可選擇中餐或西餐，並在酒店房間中享用；而馬哥孛羅香港酒店亦表示，在7月21日或之前的晚市自助餐要改在午市享用。

半島酒店集團回覆《香港01》表示，將繼續遵守當局發出的防疫建議及措施，所有酒店餐廳晚餐服務暫停，直至另行通知；惟客房送餐服務及遙距點餐服務將維持正常，客人以遙距點餐服務下單後可到酒店提取餐點。

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