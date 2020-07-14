新冠肺炎｜巴士乘客如拒戴口罩　巴士公司指引：勸喻無效可報警

新冠肺炎疫情持續爆發，政府昨晚（13日）公布新一輪防疫措施，包括規定所有乘客乘坐公共交通工具時，都必須佩戴口罩，否則司機有權拒載，違反人士更可能被檢控，最高處分罰款5,000元。九巴及城巴均向前線員工稱，如乘客拒絕戴口罩及離開車廂，可以報警求助。 有巴士工會表示，過往每程車可能有1、2名乘客拒戴口罩，又或上到車脫下口罩，更形容新例為「武林聖火令」，授權車長拒無罩乘客上車，相信新規例有助解決問題，希望規例可維持一段時間。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

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政府昨晚公布新規例 《預防及控制疾病條例599I章》，規定所有乘坐公共交通工具的市民，必須佩戴口罩，司機獲授權拒絕無戴口罩人士上車。根據規例，違者最高罰款5,000元，但無監禁罰則，明日（15日）正式實施。

香港汽車交通運輸業總工會九龍巴士分會主任黎兆聰表示，過往平均一程車或有1至2人無戴口罩，又或有乘客上車後脫下口罩。因此早於3月時，已要求政府設立相關法規。他表示，現時主要透過呼籲方式，要求乘客戴上口罩，但假如乘客上車後，走到上層再脫下口罩，確實難以監管，如接獲其他乘客投訴，會將巴士停泊在安全地方，再勸籲該名拒戴口罩的乘客。他形容，法例如「武林聖火令」，有助解決問題，可保證各人健康，期望可再延長。不過他亦憂慮，假如處理不當，或會增加與乘客的爭執。

新規例下，乘客必須佩戴口罩。（資料圖片）

城巴職工會理事長許漢傑同樣認為，政府早應該設立相關規例，尤其疫情初期，較多人沒有佩戴口罩，不過現時相關情況已減少，主要為長者。他表示，如乘客未有戴上口罩，其他乘客都會勸籲，「乘客之間畀壓力」。他又稱，收到通告指，將有權拒絕無戴口罩的乘客上車，及不退回車費；假如發現有乘客無戴口罩，對方拒絕合作，亦可要求落車；倘若乘客一直不配合，車長可報控制中心，要求協助或報警處理。

九巴指引︰勸喻不果可拒乘客上車或趕落車

九巴表示，會落實遵守法規，並已向前線員工發出內部指引，如遇到乘客未有按規定戴上口罩，車長可以拒絕讓乘客上車，或在安全情況下要求他們下車；車長亦可與公司或警方聯絡尋求協助。九巴又強調，會要求員工在執勤期間，必須佩戴口罩。

新巴城巴表示，會利用巴士車廂報站系統、巴士站班次顯示屏、流動應用程式及社交媒體等發放宣傳訊息，提醒乘客乘搭巴士時，必須佩戴口罩，並會在車廂內張貼通告。新巴城巴稱，過去數月一直有呼籲乘客佩戴口罩，絕大部份乘客均有配合，相信乘客會遵守新規定。

港鐵表示，會全力配合新措施，並會在車站﹑列車﹑輕鐵﹑港鐵巴士上提醒乘客有關規定。港鐵稱，相信乘客都會遵守規例，假如有不合作的情況，會先行呼籲戴上口罩；倘若對方拒從，會要求離開港鐵付費範圍；甚至有需要時，會報警求助。