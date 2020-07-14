新冠肺炎｜三人違強制檢疫令　全部判即時監禁　最長六星期

三人因違反強制檢疫令，今日（14日）於裁判法院全部被判處即時監禁。 其中一名27歲女子離開檢疫地點並脫下手環，被控兩項違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）的罪行，被判監禁最長六星期。

三人違反強制檢疫令，全部被判即時監禁，最長被判監禁六星期。（資料圖片／余俊亮攝）

三人分別因違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），今天（14日）於裁判法院全部被判處即時監禁，最長六星期。

被判監刑期最長的是一名27歲女子，她早前獲發強制檢疫令，必須在家中接受強制檢疫14日。其後執法人員於5月27日在牛池灣發現她在檢疫令尚未屆滿前，在無合理辯解及未獲獲授權人員許可下，離開其檢疫地點並脫下手環。她被控兩項違反《規例》第8（1）、8（4）及8（5）條，今日於九龍城裁判法院就兩項罪行被判處即時監禁六星期，同期執行。

而一名44歲男子在14天強制檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解及未獲獲授權人員許可下離開住處，於3月5日在深圳灣管制站被入境事務處職員截獲。他被控違反《規例》第8（1）及8（5）條，今天於西九龍裁判法院被判處即時監禁七日。

另外，一名47歲女子早前獲發強制檢疫令，必須在檢疫令上自行申報並在列明的住址接受強制檢疫14日。她其後被揭發於4月16日在深圳灣管制站從內地返港時，向一名獲授權人員提供虛假住址作檢疫地點。她被控違反《規例》第9條，即向獲授權人員提供虛假或具誤導性資料屬罪行，今天於屯門裁判法院被判處即時監禁四星期。