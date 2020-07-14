醫學會換屆選舉　蔡堅1234票之差擊敗何仲平　第五次出任會長

被視為政見之爭的香港醫學會換屆選舉結果今日（14日）揭曉，曾任四屆會長的蔡堅以1,234票之差，力壓現任會長何仲平當選，第五次擔任會長一職，而副會長、義務司庫及其他會董職位全數由蔡堅團隊當選。 蔡堅接受查詢稱，在結果公布前「都有啲信心」，因曾任會長多年、明白香港醫生的想法，相信會員期望醫學會敢於發聲，而政治是眾人之事，若會員認為需就某些事件表達仗義的聲音，醫學會不應吝嗇。未能競逐連任的何仲平則稱結果算是預料之內，相信會員的智慧、選出新班底有其理由，亦相信新會董會繼續將醫療專業放在首位。

（Unity in Diversity - 蔡堅醫生 HKMA 團隊Facebook專頁圖片）

今次兩個競選團隊分別由醫學會現任會長何仲平及前會長蔡堅領軍。選舉結果於今晚舉行的年度會員大會上公布，在會長一職的投票數目方面，蔡堅獲3,175票，何仲平則獲1,941票，至於副會長、義務司庫及會董的職位，均由蔡堅的團隊成員勝出。蔡堅團隊成員人均所得票數約3,000票，何仲平團隊成員的人均票數介乎約1,600至1,900票。

蔡堅醫生將第五次出任醫學會會長。（資料圖片／黃永俊攝）

蔡堅：會員期望醫學會肯發聲

蔡堅接受《香港01》訪問時稱，原本對再度當選會長「都有啲信心」，因曾任多年會長，了解香港醫生的想法，他提到對方團隊有政協及政黨成員，有獲頒政府勳章的人士，「可能會員唔係好buy（受）呢套」。

去年反修例風波，曾有醫護在示威現場任急救員被圍捕，醫學會被詬病未有為醫護專業發聲，蔡堅認為，會員期望醫學會有擔當，肯及時發聲。至於日後會否就政治事件發聲，蔡堅指政治是眾人之事，只要會員認為醫學會需發出仗義的聲音，或提供某些協助，醫學會不應吝嗇。醫學會會長職位兩年換屆一次，即蔡堅過去任會長一職8年。

何仲平未能連任醫學會會長。（資料圖片／林若勤攝）

何仲平：尊重會員決定

落選的何仲平則表示，結果屬預料之內，因蔡堅的支持者眾。對於選舉結果，他稱相信會員的智慧，選出新的會董會有其理由，強調尊重會員決定，亦相信新班底有自己的智慧，會置醫療專業於首位。被問到會否認為政治色彩決定了選舉結果，何仲平無正面回應，僅重申不論如何，結果屬會員的自由決定，會尊重結果。

今屆醫學會會董會換屆選舉，選出新的會長、兩名副會長、義務司庫及7名會董。

當選名單：