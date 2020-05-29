醫學會換屆．專訪｜林哲玄尋求連任：不應由意識形態影響專業

社會撕裂，不少人分黃藍陣營，全港最大醫生團體醫學會亦不例外。醫學會會董會適逢在政治氣氛熾熱之時換屆，會員票投黃或藍備受關注。 醫學會副會長林哲玄今次角逐連任，並一改上屆無加入競選內閣的做法，而是加入同樣尋求連任的醫學會會長何仲平團隊，對家是由「親黃絲」的腎科醫生蔡堅牽頭陣營。 林哲玄接受《香港01》專訪稱，不希望醫學會成為政治平台，而應是商議醫療議題的專業團體，強調不適合以醫學會名義發表政治意識形態的意見。在政治風眼中，他表明不會為選票而改變立場，過去他曾直斥醫護罷工、聯署撐警執法、狠批保險公司欺壓。唯獨在反修例衝突，他指醫學會不會未待事件查清楚前，便立即譴責警暴或聲援被拘義務急救員，認為法庭自有審判。他不諱言無可避免會被標籤為撐警藍絲，惟相信醫生會員能看見其往績。

醫學會的會董會換屆，林哲玄角逐連任副會長一職。（黃寶瑩攝）

「話我係藍嘅，甚至係紅嘅，你咪笠囉」

醫學會會董會換屆選舉包括選出新會長、副會長、會董等，6月30日前結束投票。這些席位在醫學界受到重視，其中一個原因是監督醫生水平的法定機構醫務委員會（24名醫生和8名業外委員組成），當中7席由醫學會會董出任。

林哲玄加入醫學會服務十多年，其中6年當義務秘書、兩年任副會長，他說往績會有人看到，「我希望解決醫學問題，才是留低主要原因，要解決就不可以是意識形態嘅政治，尤其要團結大部份醫生去討論。」他強調不想政治影響醫學會工作，「如果畀人戴頂帽，話我係藍嘅（藍絲），甚至係紅嘅，你咪笠囉。自己咁多年track record（往績），大家有眼睇。」

林哲玄強調醫學會應為醫生專業發聲，不希望就政治意識形態發表意見。（黃寶瑩攝）

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「一半撐警」 只支持依法執法

在去年反修例一役，醫護人員都捲進政治漩渦，醫護發聯署、搞靜坐，更有義務急救員在衝突中遭拘捕。「黃藍」之別，人人都在區分，醫生都不例外。

林哲玄的名字刊於去年9月報章頭版、支持警方執法的聯署聲明，他被稱為撐警醫生。林哲玄今天看來，淡然說：「標籤是無可避免的。我不是沒有政治理念，但我不可以將政治理念帶入醫學會。那次我簽那份聲明，不是以其他任何身份簽的。」他又直言只是「一半撐警」，「我只係支持警察依法執法，如果不是根據法律賦予的權力執法，無人會支持他們。」

林哲玄打趣說，去年曾與記者閒談時笑言自己是建制派，對方以笑聲回應，感到難以置信，「事情好有趣，今日我話自己係反對派，無人會信！」過去他經常就醫療政策表達意見，不時批評政府、醫院管理局及大型保險公司。在涉及改革醫務委員會的2016醫生註冊修訂條例草案，他有份聲援時任立法會醫學界議員梁家騮拉倒議案。其後，醫學會在內的醫生團體在閉門會議上，遭時任政務司司長林鄭月娥教訓一頓。去年港府提出全禁電子煙的法案，他則支持立法封殺電子煙。



他今次的競選政綱，包括加強公私營醫療協作、改善醫護培訓、倡議遙距醫療服務，甚至抗衡醫療集團、保險公司欺壓。然而，社會矛盾不斷激化，人們躁動不安，難言可專注於業界權益。

理大現場有急救醫生被捕 信法庭會還清白

去年警民衝突未止息，醫學會的取態遭質疑，林哲玄嘗試解釋箇中原因。去年11月理工大學圍捕事件，有人拍攝到一批穿「醫生」、「護士」等字樣反光背心的急救員被警察拘捕。數個醫護組織發聯合聲明譴責警方行動，批評警方阻礙人道救援，醫學會沒有加入聲討行列。

林哲玄說：「當事件未清楚前，就去鬧咗一方面先，不是思想成熟的人作出的指控。」他透露，當時得知有醫生被捕，醫學會會長何仲平亦有去信警務處，並通過立法會議員陳沛然，嘗試聯絡上該醫生表達關心。

林哲玄認為法治制度自會還當事人公道。他指出，醫生正在示威現場為傷者止血包紮，不能因警方驅散而置病人不顧，「警察有警察責任，醫生在現場做急救，亦有他急救責任。當兩個責任有衝突時，警察執法時係咪應考慮埋，以當時得到的證據有冇需要拘捕此醫生呢？」他續說，拘捕是一個行為，還有證據搜集、檢控及法庭裁決。「如果該醫生真係清楚當時只係急救行為，而無參與任何非法行動，點解佢唔可以相信法庭最後可以畀佢清白呢？」

他指與其在事件未清楚前「大聲疾呼」（意指發聲明），何不等待事情查明究竟，「警察可能後來看證據都不足夠，那就會放人。」被問到外界質疑警方濫捕，很多時不夠證據起訴，林哲玄說未能評論：「因為我唔知道點樣行為先係有足夠理據去拘捕那個人，呢個係佢哋（警察）專長，唔係我專長。」

林哲玄直言只是「一半撐警」，「我只係支持警察依法執法，如果不是根據法律賦予的權力執法，無人會支持他們。」（黃寶瑩攝）

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反對罷工醫護：影響病人照顧就唔得

反修例衝突緩和之際，新型冠狀病毒肆虐本港。1月疫情之初，不少醫護斥港府抗疫不力，拒絕對內地「全面封關」，醫管局員工陣線更於2月初發起罷工。

部份業界爭論這種手法，包括林哲玄。他當時在記者會隔空問罷工醫護的初心為何，是否不夠保護衣物就「落更」，呼籲醫護返回崗位。疫情現時趨受控，林哲玄回看這段日子，工業行動結束後，的確沒有香港醫護人員離開崗位。但他重申，醫護行動不應該影響病人的權益，「你影響病人照顧就唔得囉，點解要影響癌症手術嘅病人? 唔關佢事架嘛。」他又指，出現不滿情緒的原因之一，是港府決策過程中沒有與業界溝通好，但認為政府今次抗疫與美國相比，表現並不差。

社會矛盾白熱化，醫學會定位何處，林哲玄強調應為醫生專業發聲。他多次提到不希望醫學會就政治意識形態發表意見，「我不贊成醫學會發聲盲目支持政府或中央。都不會支持醫學會大聲去支持另一種極端的政治信念。」至於醫學會可有撕裂，他說：「醫學會內部的兩極化，未必構成社會整體咁嚴重。」他形容醫生都是十分理性，「相信無醫生會同意攬炒或訴諸暴力行為。」他指不論是何仲平或蔡堅當選會長，都應維持醫學會的專業平台角色。

根據醫學會網頁架構，包括一名會長、兩名副會長、一名義務司庫及21名會董，而當中義務秘書由會長委任。而其他成員包括立法會醫學界議員、義務核數師及義務法律顧問。13名成員的席位任期至2020年，會於今次選舉產生。

醫學會會董會換屆選舉候選人名單（括號內為選舉席位）

何仲平團隊：何仲平（會長）、林哲玄（副會長）、陳念德（副會長）、陳潔霜（會董）、莊勁怡（會董）、龐朝輝（會董）、佘達明（會董）、蔡振興（會董）、侯鈞翔（會董）、任俊彥（會董）

蔡堅團隊：蔡堅（會長）、鄭志文（副會長）、麥肇敬（副會長）、馮德焜（義務秘書）、楊協和（義務司庫）、陳厚毅（會董）、覃天笙（會董）、陳子泰（會董）、陳以誠（會董）、周榮新（會董）、何鴻光（會董）、紀紹綱（會董）