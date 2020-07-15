新冠肺炎｜增14宗本地個案　37宗初步確診　慈雲山群組添多人中招

本港第三波疫情爆發，多間食肆出現群組爆發，涉及範圍遍及多區。本港今日（15日）新增19宗確診個案，14宗屬本地感染，當中一半與之前確診個案有關，另有37宗初步確診個案，稍後或會正式確診，多宗個案與慈雲山群組有關，例如薀莎餐廳的女廚師（第1572宗個案）及其兩個分別17及19歲的女兒（第1587及1588宗個案）都已中招。上述個案中涉及多個政府部門員工，包括食環署、入境處及海關。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增個案中，有7宗與早前個案個案有關，當中包括慈雲山溫莎餐廳的44歲女廚師（#1572）及其兩個分別17及19歲的女兒（#1587及1588），居住在慈康邨康健樓，該名17歲女子最後上學日期是7月10日，翌日開始喉嚨痛及發燒，她認為在校學生感染風險較低。

此外，一名57歲食環署職員亦確診（#1581），其丈夫（#1472）早前確診，該女子平時負責派發工作及有戴口罩，與他人接觸較少，7月10日最後上班，13日開始發燒，估計在家中感染機會較大，在檢疫中心發燒後送院。另有一名43歲入境處女職員（#1584）確診，其父母亦是確診個案（#1568及1585），居住在大圍美柏苑，曾與她一同用膳的同事需接受檢疫。至於新確診的21歲男子（#1589），其家人早前已確診（#1556、1566及1564）。

另有7宗新增個案源頭不明，有一名居住在小欖村的確診者（#1571）曾與早前確診個案有簡短接觸；一名沒有工作的58歲女士（#1573），居住在青衣長發邨亮發樓，會到深水埗用膳及到樓上吧唱K，沒有明顯感染源頭，7月12日開始咳嗽，其後到明愛醫院留樣本檢測；一名63歲私人司機（#1578）平日為一僱主工作，周末會做兼職的士司機；居住在慈正邨的49歲女子是家庭主婦，7月10日開始發病，曾到皇宮酒家及去教堂，期間有戴口罩，其後曾與教友用膳，亦曾到慈雲山中心用膳，有機會從該處感染，中心會聯絡慈雲山中心加強消毒。

而第1586宗確診個案，其太太亦初步確診，居住在慈樂邨，曾光顧翠河餐廳，會到慈雲山中心逛街。

今日起傍晚6時至翌日清晨5時，食肆不設堂食，只能外賣。（資料圖片 / 余俊亮攝）

此外，本港新增37宗初步確診個案，除了昨日公布伊利沙伯醫院長期病患92歲女病人，亦新增港泰護老中心、原本已送檢疫中心的57歲中風院友、禮頓山群組新增一人、北河街街市群組新增一人，翠河餐廳群組的一名確診員工的75歲奶奶亦初步確診。另外一名36歲海關職員初步確診，居住在荃威花園，除了會到啟德工業貿易大樓辦公室上班，也會到不同地區工作，同組6、7 名員工列作密切接觸者，中心會繼續追蹤其行蹤。

輸入性個案新增5宗，當中兩人是菲律賓外傭，分別乘坐BR871及PR300返港，另有兩人是菲律賓海員，以及一人是印度的空中服務員。