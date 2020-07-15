新冠肺炎｜海關助理貿易管制主任初步確診　會到訪貿易商辦公室

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，今日（15日）新增19宗確診，及37宗初步確診個案。香港海關表示，一名於啟德工業貿易大樓工作的助理貿易管制主任初步確診，他會外勤到訪貿易商辦公室視察及核查證書，昨日（14日）最後一次上班，晚上不適入院，現已接受隔離治療，情況穩定。

一名海關助理貿易管制主任於7月15日初步確診。（資料圖片）

香港海關今日表示，得悉一名助理貿易管制主任初步確診新型肺炎。該名初步確診人員的辦公地點，位於九龍啟德協調道工業貿易大樓20樓，該樓層並不是公眾樓層，不對外開放。發言人指，該名人員除於辦公室工作外，亦有到訪貿易商的處所，「執行外勤貿易視察及證書核查職務。」

上班期間體溫正常

海關續指，該名人員昨日最近一次上班，於同日晚上因身體不適前往私家診所求醫，並轉介醫院，於今早獲通知初步確診。目前該人員已入院接受隔離治療，情況穩定。該名人員最近沒有外遊紀錄，於辦公室及外勤工作時均佩戴外科口罩，並與接觸人士保持適當社交距離。於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。

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安排共同辦公人員進行病毒測試

海關發言人表示，正密切配合衞生防護中心進行流行病學調查，與該名人員共同辦公的同事目前沒有出現病徵，已與衞生防護中心聯絡，安排共同辦公同事進行病毒測試，並安排對相關樓層進行徹底清潔消毒。