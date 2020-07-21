新冠肺炎｜奧雅納研發污染物監測器　助提升室內空氣質素、氣流

現代建築追求可持續發展，加入綠色元素之餘，面對新型肺炎肆虐，亦要求保障用家健康，從而提升生產力。 奧雅納負責可持續建築的團隊，於5年前起研發監測室內污染物系統，以紙巾盒大小的監測器，可量度8款室內常見的污染物，並可實時傳送數據。 奧雅納助理董事林雁東指，因應疫情爆發，利用科技結合建築，提升環境健康水平將會成為大趨勢。

監測器的體積約為一個紙巾盒，每10分鐘量度8種污染物的濃度。（羅君豪攝）

由奧雅納研發的室內污染物監測系統，可以監測室內8款對人體有影響的污染物，包括常見的PM2.5、PM10等懸浮粒子、臭氧、二氧化碳濃度、鉀銓等。

無線方式傳送實時數據

監測器的體積約為一個紙巾盒，內有8個感應器，每10分鐘量度8種污染物的濃度。一部監測器探測的範圍約為500至1000平方呎，視乎環境有否阻隔物品。量度得來的實時數據以無線方式傳送至介面平台，用家可獲悉每種污染物的濃度之餘，系統亦根據國際及本港標準整合出一個整體數字，方便用家監測室內空氣質素。除監測數據之餘，系統亦可連駁空氣清新機，當空氣質素降至一定水平，系統會自動開啟空氣清新機，或以訊息提醒用家，以便作出相應的行動。

量度得來的實時數據以無線方式傳送至介面平台，用家可獲悉每種污染物的濃度。（羅君豪攝）

首個大型商業大廈應用

奧雅納項目工程師陳曉希稱，系統監測實時數據之餘，長遠而言亦可利用大數據，改善用料選擇、冷氣系統設計等。他稱有別於一般只提供數據的監測系統，今次項目更能夠分析大數據，協助用家長遠改善室內環境質素。項目現時在本港有首個商業大廈應用，並能配合其他新科技室內建築產品。

工程師陳曉希稱，系統監測實時數據之餘，長遠而言亦可利用大數據，改善用料選擇、冷氣系統設計等。（羅君豪攝）