新冠肺炎｜染疫海關妻子初步確診　區議員促為荃威花園住戶驗病毒

新冠病毒疫情持續，本港爆發第三波疫情，本地感染個案急升。有指荃灣區今日（16日）新增兩宗初步確診感染個案，荃灣區議員趙恩來表示，其中一名初步確診患者為日前確診海關關員的妻子，二人同住荃威花園E座；另一名則為荃景圍胡忠游泳池場地主管。 趙恩來指，衞生署至今仍未派員到確診海關關員居住的單位消毒；由於確診海關的其他親屬，同樣居住在荃威花園E座，平日負責湊孫。他建議當局應在E座派發樣本瓶，為居民作病毒檢測。就有泳池職員傳染疫，《香港01》正向康文署查詢事件。

荃灣區議員趙恩來指，日前確診海關關員的妻子於今日初步確診，他們居於荃威花園E座。（資料圖片）

荃灣區區議員趙恩來表示，他獲悉該區今日新增至少兩宗初步確診個案，其中一宗為日前確診感染海關關員的妻子，她在早上約10時初步確診感染，至於二人就讀小學的兒子則仍未有檢測結果。至海關關員父母，同樣居於荃威花園E座另一單位，趙恩來指，兩老平日負責湊孫，如接送上學等。他說，早上曾有救護車到荃威花園E座，尋找確診海關的父母，但到錯地址，稍後會再到正確住址接走他們。

胡忠游泳池職員初步確診 非前線員工

至於區內另一名初步確診者，是荃景圍胡忠游泳池場地主管。事主居於屯門，平日在泳池辦公室內工作，並非前線職員，未與泳客有近距離接觸。趙恩來指，該名員工的最後上班日仍須待康文署確認，但他引述署方指出，已安排同一辦公室內工作的密切接觸者進行病毒檢測，結果均呈陰性。至於荃景圍胡忠游泳池其他職員，正於荃灣仁濟醫院進行病毒檢測，暫時未有結果。康文署將在周五（17日）為泳池安排徹底消毒。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

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趙恩來指，現時分別有一宗確診及初步確診個案居於荃威花園E座，而該確診者與居於同一棟大廈的父母，平日亦常有接觸。有居民擔心，病毒會殘留於大廈公共地方。他認為，衞生署應安排為E座居民，甚至全個荃威花園住戶派樣本瓶作病毒檢測。

趙恩來續指，海關人員確診後，荃威花園管理處已自行安排消毒，食環署亦一連3日清洗街道，巴士公司亦有加強相關巴士路線清潔；不過衞生署至今仍未為確診關員居住的單位消毒，他希望署方可盡早作安排，令住戶安心。