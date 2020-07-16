新冠肺炎｜多間醫院員工、病人確診　港安醫院新入職護士中招

新冠肺炎在本港爆發第三波疫情，今日（16日）新增67宗確診個案，包括63宗本地感染個案，是自本港有疫情以來最高單日確診個案宗數。 今日確診個案中包括醫院工作人員，當中涉一名伊利沙伯醫院非緊急救護車調配中心員工，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻稱，該名確診員工不需要接觸病人，無同事列為密切接觸者。 此外，多間醫院普通病房內有病人確診，暫未有醫護人員被列密切接觸者。而荃灣港安醫院一名新入職女護士，亦確診感染。

本港今日新增67宗確診個案，食物及衞生局副局長徐德義出席記者會交代。（羅君豪攝）

新入職女護士 參加迎新活動後確診

今日確診個案包括一名荃灣港安醫院女護士，港安醫院指她於急診中心工作，為新入職員工。她最後工作日為7月15日，並無接觸病人，工作期間有配戴外科口罩。據了解，該名護士入職不久，7月15日正參加迎新活動。港安醫院已跟進13名與確診者有接觸的員工，全部沒有病徵，檢測結果呈陰性，他們獲安排休假14天。此外，醫院已即時就確診者工作及曾停留的範圍進行徹底清潔及消毒。她一名任職文職的朋友同樣確診，張竹君稱文職朋友較早發病，估計他為源頭。

此外，有一名伊利沙伯醫院非緊急救護車調配中心員工確診，他最後上班日為本周一（13日），當時無病徵。該確診員工平日在調配中心工作，亦會為醫院接載同事去開會或去不同醫院，不需接觸任何病人。他未有前往日前伊利沙伯醫院爆發感染的內科病房，估計與感染群組無關。而該名確診員工上班時有戴口罩，無同事被列為密切接觸者，已安排員工做病毒測試，並已清潔工作地方。

此外，一名伊利沙伯醫院病人服務助理在今日確診，他在內科病房感染群組發生時無上班，追蹤後相信與群組感染無關，無病人或員工因此病人列作密切接觸。

屯院急症醫生家人確診 須接受檢疫

有一名屯門醫院急症室醫生的家人昨日確診，該名醫生被列作密切接觸者。他上班期間有穿戴合適個人保護裝備 ，無同事或病人列作密切接觸者。該醫生已做測試，結果為陰性，現入住檢疫中心隔離。

本港新增67宗確診個案，衞生署召開記者會。（羅君豪攝）

佛教醫院1骨科病人確診 4同房病人為密切接觸者

佛教醫院今日亦有病人確診，她在本周一入院準備接受關節手術，入院後發覺有少許發燒及呼吸道感染症狀，因此取消手術及作病毒測試，確診後被送往伊院隔離治療。該病人較早前在佛教醫院曾入住普通科病房，追查到4位病人被列作密切接觸者，當中3名病人已出院，餘下1名病人已隔離治療，衞生署會作跟進。

劉家獻指，病房員工接觸病人時有穿著合適防護裝備，無同事為密切接觸者。早前有另一名病人在佛教醫院確診後被送往伊院，但今次確診病人住骨科病房，劉家獻相信與之前的確診的內科病人無關。

將軍澳醫院男病人確診 無人列為密切接觸

而在將軍澳醫院，有一名71歲男病人確診，他在本周一經將軍澳醫院急症室入住內科病房，當時有低燒並在當日下午檢測為初步陽性及轉入隔離病房。同一病格內有10名病人，追查後列作密切接觸，其中1人已出院、另1人因自身疾病離世，其餘8人仍在醫院。他們全部被轉送至隔離病房，測試結果全部陰性。

病房病人全部有戴口罩，無做高風險程序，而醫護人員全部有合適裝備 ，無人為密切接觸。劉家獻稱，審慎起見為同一病房40名病人做測試，當中30人呈陰性，其他仍等候結果，而病房已消毒。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

+ 20 + 19 + 18

瑪嘉烈醫院有一名確診病人，在7月15晚因發燒入住瑪嘉烈醫院雙人病房，確診後轉到隔離病房。同房另一名病人被列為密切接觸者，檢測結果為陰性。員工有合適保護裝備，無人列為密切接觸者。

劉家獻稱，現時醫院有監察病房，床與床之間有足夠距離減低感染機會；若病人無接觸史或高危因素，會放在有適當距離的內科病房及盡早作測試。他說，現時入院人數增多，難以安排所有入院病人入住隔離病房，若病人有接觸史、或與感染群組有關聯，需要入住隔離病房。他稱，現時日以繼夜做測試，希望可將確診及陰性病人分開，減低感染機會。